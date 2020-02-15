"Это был ад": Пидручный объяснил, как упустил медаль в спринте на ЧМ по биатлону

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный признался, что упустил шанс на медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира из-за спешки.

Комментируя свой обидный промах на последнем выстреле, спортсмен отметил, что не рассчитал силы на всю дистанцию, а последний круг превратился для него в настоящее пекло.

"По дистанции было немного трудно. Первый круг, наверное, очень сильно начал и на втором и третьем круге уже было трудно. Что касается промаха, то я чуть-чуть поспешил. Но я всегда стараюсь быстро стрелять. Можно сказать, рискую. Надо было подождать доли секунды. Обидно, что не попал. Упал, не знаю почему. Уже думал о том, что надо уезжать с рубежа. Надо было беречь силы на первом круге, потому что последний – это был ад уже", – передает слова Пидручного Александр Глывинский из Антхольца специально для OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию лишили победы в медальном зачете Олимпиады-2014, отобрав золотую медаль у биатлониста Евгения Устюгова.

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