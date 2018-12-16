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''Едь в Украину'': Россия устроила травлю биатлонисту своей сборной

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Союз биатлонистов России (СБР) временно отстранил Антона Бабикова от выступлений на Кубке мира. Отстранение продлится как минимум до конца календарного года.

Бабиков сейчас выступает на этапе Кубка IBU в Италии. Тренеры сборной России пригласили его выступить в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, но спортсмен отказался. Позже Бабиков сообщил, что не отказывался от предложения.

Антон Бабиков

Антон Бабиков

"Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше. В этом году он отстранен точно, а в следующем – посмотрим", – рассказал президент СБР Владимир Драчев.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал отстранение Антона Бабикова от участия в этапах Кубка мира.

"Когда спортсмен начинает принимать решения, его спорт на этом заканчивается. Его обязанность – тренироваться, а принимать решение должны другие люди. Либо Бабиков немножко струсил перед эстафетой, либо, если взял узды в свои руки, это неправильно. Вот это его решение – как минимум непонятно. А как максимум – наверное, какой-то вызов", – сказал Васильев в эфире "Матч ТВ".

Болельщики в комментариях считают такие действия СБР настоящей травлей и призывают уезжать в другую страну, например в Украину.

''Едь в Украину'': Россия устроила травлю биатлонисту своей сборной
''Едь в Украину'': Россия устроила травлю биатлонисту своей сборной
''Едь в Украину'': Россия устроила травлю биатлонисту своей сборной
''Едь в Украину'': Россия устроила травлю биатлонисту своей сборной
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Напомним, что в январе этого года Бабиков не выдержал непрофессиональной работы своего тренерского штаба и устроил отчаянный бунт в прямом эфире.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Россия
Тег
сборная России по биатлону
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