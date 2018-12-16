''Едь в Украину'': Россия устроила травлю биатлонисту своей сборной

Союз биатлонистов России (СБР) временно отстранил Антона Бабикова от выступлений на Кубке мира. Отстранение продлится как минимум до конца календарного года.

Бабиков сейчас выступает на этапе Кубка IBU в Италии. Тренеры сборной России пригласили его выступить в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, но спортсмен отказался. Позже Бабиков сообщил, что не отказывался от предложения.

Антон Бабиков

"Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше. В этом году он отстранен точно, а в следующем – посмотрим", – рассказал президент СБР Владимир Драчев.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал отстранение Антона Бабикова от участия в этапах Кубка мира.

"Когда спортсмен начинает принимать решения, его спорт на этом заканчивается. Его обязанность – тренироваться, а принимать решение должны другие люди. Либо Бабиков немножко струсил перед эстафетой, либо, если взял узды в свои руки, это неправильно. Вот это его решение – как минимум непонятно. А как максимум – наверное, какой-то вызов", – сказал Васильев в эфире "Матч ТВ".

Болельщики в комментариях считают такие действия СБР настоящей травлей и призывают уезжать в другую страну, например в Украину.

Напомним, что в январе этого года Бабиков не выдержал непрофессиональной работы своего тренерского штаба и устроил отчаянный бунт в прямом эфире.