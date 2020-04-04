Джима на карантине устроила тренировку в подъезде

Знаменитая биатлонистка сборной Украины Юлия Джима во время карантина старается держать себя в форме.

Киевлянка устроила импровизированную тренировку прямо в подъезде, используя ступени лестницы как тренажер для ног.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина опубликовала видео с комплексом упражнений, который всем помогут держать себя в форме во время карантина.

Украинка предложила пользователям семь упражнений на мышцы брюшного пресса, бедра и ягодицы, а также поясницу.

Ранее украинский фитнес-эксперт Ярослав Сойников дал несколько простых правил во время карантина, как сделать организм сильнее и поддержать тело в форме.

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