Главная Новости
4 апреля • обновлено в 21:24
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Джима на карантине устроила тренировку в подъезде

1.9т
Читать материал на украинском

Знаменитая биатлонистка сборной Украины Юлия Джима во время карантина старается держать себя в форме.

Киевлянка устроила импровизированную тренировку прямо в подъезде, используя ступени лестницы как тренажер для ног.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина опубликовала видео с комплексом упражнений, который всем помогут держать себя в форме во время карантина.

Украинка предложила пользователям семь упражнений на мышцы брюшного пресса, бедра и ягодицы, а также поясницу.

Ранее украинский фитнес-эксперт Ярослав Сойников дал несколько простых правил во время карантина, как сделать организм сильнее и поддержать тело в форме.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Карантин в Украине
Персона
Юлия Джима
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Биатлон

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Endpoint
VS
ALTERNATE aTTaX
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа c0ntact
1.72 Сделать ставку
Team Vitality
VS
OG
Победа Team Vitality с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.55 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Победа fnatic
1.58 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,55 Сделать ставку
FaZe
VS
forZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Ярмоленко вернется в Динамо до 31 декабря 2020 года
3.50 Сделать ставку
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку