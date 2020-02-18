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18 февраля • обновлено в 15:07
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Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки

2.4т
Читать материал на украинском

Закрыв программу спринтов и пасьютов, чемпионат мира по биатлону дал один день выдохнуть, но уже сегодня, 18 февраля, возвращается женской индивидуальной гонкой.

Предстоящая гонка сейчас в первую очередь просматривается сквозь борьбу за Большой хрустальный глобус между Тирил Экхофф и Доротей Вирер, которая в Антхольце уже успела вернуть себе желтый биб лидера Кубка мира. Но во многом благодаря тому, что сама Экхофф "зашкварилась" в спринте 4-мя промахами и финишировала далеко за топ-30, отпустив итальянку вперед. Но теперь Экхофф снова в тонусе и сегодня явно поборется за медали. А заодно – и с Вирер.

Доротея Вирер

Доротея Вирер

IBU

Сборная Украины на индивидуальную гонку потеряла своего лидера – Елену Пидгрушную, которой предоставили отдых после насыщенного старта ЧМ. Так что сейчас Украину в соревновании представят сестры Валя и Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки, которая начнется в 15:15 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Индивидуальная гонка (женщины). 15 км

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Гонка еще не началась

15 МИНУТ ДО ГОНКИ! Доротея Вирер уже готова защищать свое лидерство в зачете Кубка мира!

30 МИНУТ ДО ГОНКИ! Приветствуем всех любителей биатлона, кто за день паузы ЧМ соскучился за гонками мирового первенства! Антхольц снова в эфире, и вскоре мы будем наблюдать за баталиями индивидуальной гонки!

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
чемпионат мира по биатлону Биатлон
Персоны
Доротея Вирер Анастасия Меркушина Вита Семеренко Юлия Джима Валя Семеренко
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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