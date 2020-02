Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки

Закрыв программу спринтов и пасьютов, чемпионат мира по биатлону дал один день выдохнуть, но уже сегодня, 18 февраля, возвращается женской индивидуальной гонкой.

Предстоящая гонка сейчас в первую очередь просматривается сквозь борьбу за Большой хрустальный глобус между Тирил Экхофф и Доротей Вирер, которая в Антхольце уже успела вернуть себе желтый биб лидера Кубка мира. Но во многом благодаря тому, что сама Экхофф "зашкварилась" в спринте 4-мя промахами и финишировала далеко за топ-30, отпустив итальянку вперед. Но теперь Экхофф снова в тонусе и сегодня явно поборется за медали. А заодно – и с Вирер.

Сборная Украины на индивидуальную гонку потеряла своего лидера – Елену Пидгрушную, которой предоставили отдых после насыщенного старта ЧМ. Так что сейчас Украину в соревновании представят сестры Валя и Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки, которая начнется в 15:15 по киевскому времени.

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Индивидуальная гонка (женщины). 15 км

Гонка еще не началась

15 МИНУТ ДО ГОНКИ! Доротея Вирер уже готова защищать свое лидерство в зачете Кубка мира!

30 МИНУТ ДО ГОНКИ! Приветствуем всех любителей биатлона, кто за день паузы ЧМ соскучился за гонками мирового первенства! Антхольц снова в эфире, и вскоре мы будем наблюдать за баталиями индивидуальной гонки!

