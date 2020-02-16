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16 февраля • обновлено в 12:52
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Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского пасьюта

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Читать материал на украинском

Сразу на следующий день после мужского спринта чемпионат мира по биатлону продолжается гонкой преследованием, где продолжиться жаркая борьба вчерашнего спринта.

Несмотря на статус фаворита, ни Фуркад, ни Й.Бе не смогли взять "золото" (Йоханнес вообще 5-й), а победу довольно неожиданно взял скандальный россиянин Логинов. Но интервал первой шестерки – не более 30 секунд, так что сегодня все фавориты по-прежнему имеют отличные шансы взять медаль ЧМ. В том числе и Дмитрий Пидручный, который хоть и стартует только с 10-го места из-за досадного промаха в спринте, но отставание в 56 сек. от лидера при успешной стрельбе – не помеха для украинца.

Артем Прима

Артем Прима

Кроме Пидручного в сегодняшнем пасьюте примет участие еще 3 украинца – Артем Прима (25-й стартовый номер), Сергей Семенов (42) и Антон Дудченко (60). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского пасьюта, который начнется в 14:00 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Гонка преследования (мужчины). 10 км

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
чемпионат мира по биатлону Биатлон
Персоны
Александр Логинов Мартен Фуркад Йоханнес Бё Андрей Семенов Артем Прима Дмитрий Пидручный
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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