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16 мая • обновлено в 16:59
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Брынзак рассказал об обмане Russia Today

9.4т
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Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как пропагандистский канал "Russia Today" обманом записал у него интервью.

Владимир Брынзак

Владимир Брынзак

"Расскажу, как было. Есть стрельбище, у него - тренерская биржа. Рядом со мной стоял олимпийский чемпион Дима Васильев, часто комментирует биатлон на телевидении, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. И какая-то женщина, которая общалась с Васильевым. В частности, на тему высказываний шведа Себастьяна Самуэльссона о Александра Логинов (швед публично обвинил россиянина в употреблении допинга)", – цитирует Брынзака Главком.

По словам Владимира Михайловича он им высказал свою позицию по этому делу.

"При этом был уверен, что беседа частная. С Дмитрием, которого я знаю. Женщина не представлялась, у нее не было ни аккредитации, ни микрофона. Даже не знаю, на что она мой голос записала", – подытожил Брынзак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Брынзак заявил, что главной ошибкой сборной Украины при подготовке к Олимпиаде было большое число контактов спортсменов с болельщиками.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Владимир Брынзак
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