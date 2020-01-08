Блашко пропустит четвертый этап Кубка мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону потеряла Дарью Блашко перед стартом четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе из-за болезни.

"Дарья Блашко пропустит спринтерскую гонку на этапе в Оберхофе. Она не очень хорошо себя чувствовала на тренировочном сборе в австрийском Хохфильцене. Были проблемы с горлом, беспокоил насморк. Ничего серьезного, но лучше поберечь спортсменку. Похоже, что Даша пропустит весь этап", – заявил тренер женской сборной Украины Валерий Лесников агентству UA:БІАТЛОН.

Дарья Блашко Sportarena.com

Стоит отметить, что в составе национальной команды остается еще пять спортсменок: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Вита и Валентина Семеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный также пропустит спринтерскую гонку четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.

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