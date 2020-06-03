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3 июня • обновлено в 23:38
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Биатлонистка сборной Украины показала голые ноги и восхитила фанатов

2.6т
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Биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок восхитила всех болельщиков своим неожиданным видом.

Фанаты, привыкшие видеть спортсменку в зимнем соревновательном комбинезоне, были поражены роскошным образом 25-летней сумчанки.

Фотограф снял спортсменку в ярко-синем коротком платье, которое подчеркивает стройные и загорелые ноги девушки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этой и другими снимками нашей соотечественницы.

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

@yuliya_zhuravok

Юлия Журавок

Юлия Журавок

@yuliya_zhuravok

Юлия Журавок

Юлия Журавок

@yuliya_zhuravok

Юлия Журавок

Юлия Журавок

@yuliya_zhuravok

Юлия Журавок

Юлия Журавок

@yuliya_zhuravok

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер показала свои голые ноги, возбудив фанатов.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Юлия Журавок
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