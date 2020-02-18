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18 февраля • обновлено в 10:34
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Биатлонист из Норвегии рассказал об угрозах от украинцев: спортивные итоги 17 февраля

4.2т
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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал об угрозах от фанов из России и Украины, а в России назвали фантомасами Василия Ломаченко и Александра Усика.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 17 февраля.

Кроме того, легенда "Динамо" Олег Блохин рассказал о пьянках Артема Милевского. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Артем Милевский Олег Блохин Василий Ломаченко Александр Усик
Теги
сборная России по биатлону Сборная Украины по биатлону
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