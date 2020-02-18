Биатлонист из Норвегии рассказал об угрозах от украинцев: спортивные итоги 17 февраля

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал об угрозах от фанов из России и Украины, а в России назвали фантомасами Василия Ломаченко и Александра Усика.
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Кроме того, легенда "Динамо" Олег Блохин рассказал о пьянках Артема Милевского. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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