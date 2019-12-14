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14 декабря • обновлено в 14:53
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Украина драматично упустила медаль в женской эстафете Кубка мира по биатлону

Украина драматично упустила медаль в женской эстафете Кубка мира по биатлону
Украинки сражались до последнего круга
3.3т Читать материал на украинском

На 2-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 12 по 15 декабря проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась женская эстафета на дистанции 4х6 км.

Сборная Украины, в составе Виты и Вали Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла четвертое место.

Отметим, что эта четверка наших биатлонисток стала легендарной, выиграв в 2014 году в Сочи "золото" Олимпиады" в эстафете (на фото выше).

Старт гонки вышел для нашей команды посредственным. После точной стрельбы на лежке, Вита допустила два неточных выстрела, что сразу откинуло ее на 28 секунд от лидирующей России. Ближе к финишу 33-летняя сумчанка отыграла 10 секунд, передав эстафету сестре 9-й.

Валентина свой этап начала неудачно (2 промаха на лежке - 9-е место), но затем хорошо воспользовалась кошмарной стрельбой конкурентов из Германии, Франции и Норвегии. Украинка лишь раз смазала, убежав со стрельбища 4-й. Сохранить высокую позицию ей не удалось. Валя отстала на последнем круге на 20 секунд, и Юлия Джима отправилась в бой лишь с 10-й позиции.

Киевлянка начала стрелять чисто, однако демонстрировала отвратительный ход, упав между огневыми рубежами на 5 позиций (с 4-й на 8-ю). На стойке Юля провела очень много времени, заработав лишние 50-й секунд.

Елена Пидгрушная ушла в гонку с 9-го места, но вытянуть нашу команду не смогла. Золотой финишер ОИ-2014 выжала из себя максимум, в невероятной борьбе подняв сборную Украины на 4-ю строчку, и остановившись всего в 5 секундах от бронзовой медали.

Победу добыла Норвегия, на последнем круге обогнав Россию. Третьи швейцарки.

Украина драматично упустила медаль в женской эстафете Кубка мира по биатлону

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялись женские и мужские спринтерские гонки. Лучшей из украинок стала Валя Семеренко. У мужчин в сборной Украины выше всех на финише разместился Дмитрий Пидручный.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Австрия Хохфильцен
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Россия, как всегда, опозорилась уступив астматикам на последнем круге, выигрывая после стрельбы более 15 сек.
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1
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Южный Гарик
Южный Гарик
Сиромашенко Александр, с каких пор серебро позор?
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Сине-ссаную тряпку швейцарцы макули в унитаз))
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