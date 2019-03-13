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Биатлон: в Украине заступились за переехавших из России спортсменок

1.1тЧитать материал на украинском

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак выступил в защиту российских спортсменок, принятых в состав юниорской сборной Украины по биатлону.

"Для меня есть россияне плохие и хорошие, точно так же, как и украинцы. Есть много украинцев, которые в свое время выехали работать в Россию и там остались. Они сейчас возвращаются, их дети возвращаются, они в команде есть. Делать на этом политику, что россиянин имеет табу на занятия спортом или работу в Украине – я бы не стал", – заявил он в эфире ObozTV.

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Брынзак уточнил, что на чемпионате мира в Эстерсунде в составе украинской сборной нет ни одного спортсмена из России, но россиянки есть в юниорской команде, они выступают в чемпионате Украины.

"Никто им не может запретить, у них родители украинцы. Почему мы должны на этом акцентировать сейчас, что они какие-то не такие, как остальные спортсмены? Они имеют право выступать и тренироваться. У них есть все документы, родители украинцы, много родственников тут. Почему мы не должны давать им возможность тренироваться, выступать и попадать в национальную команду?" – добавил президент Федерации биатлона.

Биатлонистка Екатерина Бех

Биатлонистка Екатерина Бех

Скриншот

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБиатлон
Персоны
Владимир БрынзакЕкатерина БехАнастасия Рассказова
Место
Украина
Теги
Федерация биатлона УкраиныСборная Украины по биатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
Петров Юрій
Петров Юрій
Навпаки треба більше залучати дітей наших співвітчизників. Вони мають бачити що у нас краще, у них є майбутнє в вільній країні, що їм тут раді, а не відпихувати.
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