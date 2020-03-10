За кроссовок убивали: киевский сникерхед собрал уникальную коллекцию

Википедия гласит: "Сникерхед – это человек, коллекционирующий кроссовки. Он в курсе всех новинок в индустрии кроссовок и точно знает, как отличить поддельную пару от настоящей. Коллекционирование кроссовок – это хобби, часто проявляющееся в использовании и хранении обуви, сделанной для определённых видов спорта", пишет Basket.com.ua.

За этим сухим определением скрываются люди, до безумия увлеченные своим хобби. Они не только знают все о новых моделях, только-только появившихся на рынке, но и могут рассказать такие увлекательные истории, что впору снимать остросюжетный фильм по мотивам той или иной коллекции кроссовок.

С Александром Швецом мы встретились в его уютной киевской квартире в одном из центральных районов города. Едва зайдя в прихожую, ты упираешься взглядом в десяток пар баскетбольных кроссовок, аккуратно сложенных в два ряда. Эти хозяин носит. Коллекционные стоят отдельно.

Попав в главную комнату, я слегка опешил: вместо ожидаемых рядов с коллекцией баскетбольных кроссовок увидел открытые полки, уставленные сотнями каких -то фигурок. Оказалось, что это герои культового фильма "Звездные войны". И это вторая коллекционная страсть Александра.

То же, ради чего я пришел, хранилось в соседней комнате. Все ее стены были уставлены коробками разных размеров и форм, где хранились главные сокровища хозяина квартиры – 211 пар баскетбольных кроссовок, которые он собирал не один десяток лет.

- Так как в годы моего детства еще не был так развит интернет, то основным источником получения новой информации был телевизор, - начал рассказ Александр. - На украинском канале ICTV как-то начали показывать игры Национальной баскетбольной ассоциации. По выходным это был какой-нибудь матч регулярного чемпионата, а по пятницам - дайджест самых интересных моментов недели. Я начал смотреть игры и сразу стал фанатом клуба "Чикаго Буллз" и Майкла Джордана. Отсюда все и началось

- В 1994 году я побывал в Испании и там впервые увидел и купил кроссовки Jordans 14 модели. И тогда я понял, что баскетбольные кроссовки - это не просто спортивная обувь, а произведение искусства. К сожалению, я заносил ту пару до дыр, и ее больше нет. Но впоследствии я купил такую же пару - уже себе в коллекцию.

Майкл Джордан – это величайший баскетболист, был и до сего времени остается лучшим, хотя позже появились такие звезды, как Коби Брайант, Леброн Джеймс и многие другие. Это не только великолепный спортсмен, но еще и интересная, многогранная личность. Он не только играл в баскетбол, а также занимался благотворительностью, снимался в кино. В частности, сыграл одну из главных ролей в моем любимом фильме "Космический баскетбол".

- А вы помните свои первые кроссовки, которые вы купили именно для коллекции?

- Это были Jordans 17-й модели. Вначале я их купил для того, чтобы просто носить. Потом купил такие же вторые и вновь их обул, а уж потом третью пару уже исключительно для коллекции. У меня есть некоторые модели, которые я покупаю в нескольких экземплярах, чтобы иногда можно было их обуть. А остальные коллекционные модели я никогда не ношу.

- Я знаю, что ваши коллеги по увлечению в поисках новых экземпляров готовы отправиться в другую страну за покупкой, ночевать под магазинами в ожидании начала продаж новой модели кроссовок. Как и где вы пополняете свою коллекцию?

- Ночевать под магазинами в ожидании новой модели? Нет, у нас в Украине такого нет. Слава Богу, есть мелкие договоренности с продавцами в магазинах. Они могут отложить кроссовки и еще даже скидку предоставить. Но некоторые экземпляры приходилось покупать и через eBay. В другие страны за баскетбольными кроссовками пока не приходилось ездить.

- Александр, у вас сейчас в коллекции 211 пар. Можете назвать топ-5 самых интересных и ценных для вас экземпляров?

- Конечно! Это первая модель Jordans Brand. Кроме этого, 11-е Concord и 11-е Space Jam, 4-ая модель Jordans Brand и Nike LeBron 9.

- Обычный человек вряд ли заметит какие-то существенные отличия между большинством моделей баскетбольных кроссовок. Чем же они вас привораживают?

- Конечно, в первую очередь, своим внешним видом. А еще - своей исторической подоплекой. Например, у Jordans много моделей кроссовок, которые связаны с разными обстоятельствами или событиями его жизни. Например, 12-я модель Flu Game, в которой Майкл Джордан отыграл пятый финальный матч против "Юты" в 1997 году. В день игры он проснулся и понял, что заболел, но на матч все же вышел с температурой 39,4. В том невероятном матче Джордан набрал 38 очков, из которых 15 - в заключительной четверти, ликвидируя двузначное отставание в счете, а за 26 секунд до конца реализовал победный трехочковый бросок. Это было что-то невероятное! Играл он в кроссовках именно этой расцветки, и поэтому эта модель стала цениться особо, из-за реальной истории.

Или вот еще одна история. 1998 год. "Чикаго" — "Юта". Шестая игра финала, счет 3:2.

За 41 секунду до конца матча команда Джордана проигрывает 83:86, и кажется, что спастись не удастся. Но Майкл Джордан был другого мнения. В следующей атаке он прорывается сквозь защиту и забивает два очка. 37 секунд - и атака "Юты", но Джордан умудряется "украсть" мяч у Патрика Мэлоуна и фантастическим броском принести "Чикаго" победу и чемпионский титул.

Это были последние очки в карьере Майкла Джордана за "Чикаго Буллз". Поэтому кроссовки, в которых играл великий баскетболист и были названы Jordan The Last Shot (Последний выстрел).

Кроме того, стоит рассказать и о первых баскетбольных кроссовках Джодана – Air Jordan. Они появились в 1985 году, и НБА запретило баскетболисту в них выступать, поскольку тогда их расцветка нарушала правила экипировки, гласившее, что игрок может играть или в белых, или в черных цветах обуви. Джордан его проигнорировал и получил штраф в 5 тысяч долларов. Несмотря на это, он продолжал и в последующих матчах выступать в этой модели и платить 5-тысячные штрафы. Это его не останавливало, поскольку шумиха, поднятая вокруг этой ситуации с кроссовками, принесла баснословную прибыль Nike и, естественно, самому баскетболисту.

Так, цвет кроссовок зачастую имеет свою удивительную историю, которая влияет на коллекционную стоимость той или иной модели.

Мало того, бывали и трагические случаи, связанные с выходом новых кроссовок. Когда еще до Джордана, в 1982 году, появилась знаменитая модель Nike Air Force-1, люди буквально охотились на нее. Это было революционное событие в мире баскетбольных кроссовок. Название модели символично, оно сразу говорит о больших амбициях дизайнера Брюса Килгора, который занимался ее разработкой в Nike. Ведь изначально Air Force 1 – это название самолета президента США. Когда их стали продавать, они стали бешено популярны среди афроамериканцев. Среди них выделялась банда, членов которой называли Коты (Cats). Так вот, эти американские гопники нередко с пистолетами нападали на людей и отбирали у них эти баскетбольные кроссовки. Нередко тех, кто не хотел расставаться с Nike Air Force 1, просто убивали.

- Была ли какая-нибудь модель кроссовок, которую вы бы могли купить, но не получилось, и вы об этом до сих пор сожалеете?

- Да, это была 17-я модель Jordan. Я тогда еще учился в школе, и в магазине Nike, который тогда находился на улице Артема, увидел эти кроссовки, которые продавались не в коробке, как обычно, а в специальном саквояжике. Они тогда для меня нереально дорого стоили. Я попытался надавить на родителей, но не получилось. А таких своих денег я точно не имел. Я их позже купил, но они уже продавались просто в коробке, а не в саквояжике. Были уже не такими легендарными.

- Вижу, что львиная доля вашей коллекции – это кроссовки Nike, Jordan.

- Если честно, то я не очень люблю Adidas, хотя у меня есть некоторые модели этой фирмы. Например, мне очень нравятся кроссовки с африканскими орнаментами, которые были сделаны для звезды НБА Дикембе Мутомбо из Конго, одного из лучших оборонительных игроков лиги.

Кстати, этой же фирмы у меня есть несколько пар, которые были специально изготовлены для героев культового фильма Star Wars (Звездные войны). Вторая моя коллекционная страсть – это собирание фигурок персонажей этого фантастического фильма.

- Собрать такую большую коллекцию баскетбольных кроссовок – это удовольствие не из дешевых. Как ваша семья относится к тому, что значительная часть вашего бюджета уходит в этом направлении?

- Если честно, то раньше я пытался скрывать свои новые приобретения. Новую коробку с кроссовками незаметно приносил домой и ставил вместе со старыми. Спустя какое-то время, конечно, не выдерживал и показывал свое пополнение. Хотя с недавних пор моя девушка стала помогать мне в моем увлечении. У меня день рождения зимой, и как раз зимой выходит новая расцветка 11-й модели Jordans. И вот мне было приятно получить от нее подарок с новым цветом модели. Кстати, у меня как раз 11 расцветок 11-й модели Jordans.

- А есть ли у вас в коллекции кроссовки, в которых выступали звезды, возможно, наши украинские легионеры в НБА?

- К сожалению, нет. Но, естественно, получить такие в коллекцию это было бы круто! Я видел кроссовки, в которых Святослав Михайлюк выступал в Матче восходящих звезд НБА с гербом Украины и эмблемой его клуба "Черкасские Мавпы" - это было очень патриотично, особенно в контексте такой непростой ситуации в нашей стране! Я считаю, что таким кроссовкам место в Музее истории Украины.

-- -- Александр, вы собрали, с моей точки зрения, уникальную коллекцию. У вас не возникало желание показать ее другим людям? То есть, сделать выставку или про экспозицию? Например, выставить ее во Дворце спорта во время проведения матчей плей-офф Суперлиги или на каком-то детском турнире?

- Если честно, то я никогда об этом не думал. Я, конечно, не против такой идеи. Мне казалось, что это никого не интересует, я всегда чувствовал себя немного сумасшедшим из-за моего увлечения. Ко мне приходят друзья и удивляются: "Ого! Сколько у тебя пар баскетбольных кроссовок! И что, правда, ты их не носишь?". Для меня не главное - перед кем-то похвалиться своей коллекцией. Я наслаждаюсь ею сам.

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