Драматичный вылет чемпиона: результаты плей-офф Суперлиги Пари-Матч 1 апреля

БК "Запорожье" стал вторым полуфиналистом Суперлиги Пари-Матч. В решающей третьей игре четвертьфинальной серии победитель "регулярки" драматично обыграл на своей площадке теперь уже бывшего чемпиона "Черкаськи Мавпы" – 81:80.

Хозяева считались безоговорочным фаворитом встречи во Дворце спорта "Юность" и с первых минут начали это доказывать. Уже к концовке первого периода подопечные Владимира Плеханова оформили двузначное преимущество над соперником.

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Запорожье – Черкаськи Мавпы ФБУ

Однако гости тут же включились в игру и начали постепенно сокращать отрыв запорожцев. Уже в начале второй половины "Мавпы" подобрались к сопернику на расстояние одного точного броска. Как и во второй игре серии, черкасщане отлично действовали в защите на периметре, не давая сопернику атаковать свое кольцо из-за дуги.

В концовке третьей 10-минутки "Мавпы" пропустили рывок "Запорожья" 9:0, что и стало ключевым фактором победы хозяев. Гостям удалось вернуть интригу, сократив счет за три минуты до финальной сирены до двух очков. Однако запорожцам сумели не дать соперникам перевести игру в овертайме и завершить серию в свою пользу.

"Запорожье" – "Черкаськи Мавпы" – 81:80 (25:17, 20:22, 19:18, 17:23) "Запорожье": Холтон (15 + 4 передачи – 7 потерь), Кондраков (8 + 5 подборов + 4 передачи), Мироненко, К. Хилл (24 + 10 подборов), Прессли (14 + 6 подборов) – старт; Шевченко (11), Буц (2), Овдеенко, Трент (7 + 6 передач).

"Черкаськи Мавпы": Бояркин (3), Кольченко (20 – 5 потерь), Отверченко (10 + 3 перехвата), Липовцев (3), Скапинцев (2) – старт; Б. Янг (15 + 8 передач), Кокли (6 + 5 подборов), Никс, Ткаченко (11), Чумаков (10). Счет в серии – 2:1.

В параллельном матче столичный "Киев-Баскет" дожал команду из Николаева, выиграв третий матч серии – 83:73.

Столичный коллектив, считаясь фаворитом, неожиданно столкнулся с ожесточенным сопротивлением соперника. Команды закончили первую четверть с разницей в одно очко, а уже во второй подопечные Евгения Мурзина проспали рывок "корабелов" – 0:9.

Удивительно, но киевляне практически тут же сумели сравнять счет, а с началом второй половины начали наращивать преимущество в счете. В итоге к концу третьей 10-минутки столичный клуб пришел с преимуществом "+11".

Гостям удалось вернуться в игру и за три минуты до конца игры "Николаев" проигрывал всего четыре балла, но киевляне вернули себе комфортный 7-очковой открыв и довели матч до победы.

"Киев-Баскет" – МБК "Николаев" – 83:73 (20:21, 22:17, 23:16, 18:19) "Киев-Баскет": Горобченко (13), Крик (17), Крутоус (22 + 5 подборов), Челован, Нванкво (6) – старт; Петров (13 + 10 подборов + 5 передач), Луценко (6 + 5 подборов), Латкович (4 + 5 передач), Сандул (2), Носков.

МБК "Николаев": Зотов (23 + 4 потери), Тонченко (5), Омоера (18), Давидюк (4), Адедиран (8 + 2 блок-шота) – старт; Приймак (6 + 6 подборов), Хохоник (5), Попов (2 + 4 передачи), Аникиенко (2). Счет в серии – 2:1.

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