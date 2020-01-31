"Всегда будет снайпером": тренер "Детройта" в восторге от прогресса Михайлюка

Наставник "Детройта" Дуэйн Кейси, за который выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, похвалил нашего соотечественника за улучшение игры в защите.

"Он всегда будет отличным снайпером, но теперь я вижу значительные улучшения в его защитной работе. Его концентрация на обороне, внимательность к деталям и налаживание связей с партнерами – аспекты, в которых ему удалось серьезно прибавить", – рассказал Кейси в интервью агентству MLive.

Святослав Михайлюк

Он также отметил, что гордится своей молодой командой, несмотря на отсутствие стабильности в результатах на площадке.

"Мне нравится, как мы развиваемся, какие действия предпринимаем. Нам сейчас непросто, но, опять же таки, мы не проигрываем матчи в 25-30 очков, а постоянно боремся, что обязательно принесет дивиденды в будущем", – добавил тренер "Детройта".

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк выдал впечатляющую серию, набрав 10 или более очков в девяти матчах подряд.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!