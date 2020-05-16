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16 мая • обновлено в 16:59
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Врач московского ЦСКА умер от коронавируса

2.3т
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Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса COVID-19 на 45-м году жизни.

Роман Абжелилов

Роман Абжелилов

ЦСКА

"Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении команды. У Абжелилова остались жена и двое детей.

О заражении врача стало известно 1 мая. Тогда же он был госпитализирован в больницу в Коммунарке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Махачкале скоропостижно скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров. 68-летний специалист умер в больнице, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
ЦСКА Москва
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