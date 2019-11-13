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13 ноября • обновлено в 21:13
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"Возможность уйти с улицы": Бродский призвал вкладывать средства в детей

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Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, комментируя открытие уникального для Черкасс спортивного зала, призвал всех меценатов следовать его примеру.

"Открытие спортивного зала в школе № 18 – это продолжение проектов по развитию детского баскетбола в Черкассах. Такие вещи должен делать каждый, кто чего-то достиг в своей жизни и хочет, чтобы окружающие жили нормально Не собирать драгоценности, картины, автомобили, а вкладывать деньги в наших детей. Сейчас в черкасской баскетбольной школе "Черкаських Мавп" занимается более 500 детей. В Черкассах уже действует четыре баскетбольных класса. Мы даем возможность детям уйти с улицы, заняться спортом, найти себя", – отметил в своем видеообращении Михаил Юрьевич.

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Ранее Бродский выразил уверенность в том, что в скором времени баскетбол сможет конкурировать по популярности в нашей стране с футболом.

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Автор
Максим Богданофф Максим Богданофф
Персона
Михаил Бродский
Место
Украина Черкассы
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