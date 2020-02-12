Главная Новости
12 февраля • обновлено в 13:25
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

В США состоялись тайные похороны Коби Брайанта

1.9т
Читать материал на украинском

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна Мария, которые вместе с семью другими людьми погибли в результате крушения вертолета, были похоронены 7 февраля в Калифорнии.

Как сообщает агентство NewYorkPost, закрытая церемония прошла в мемориальном парке Pacific View в городе Корона-дель-Мар, штат Калифорния.

Похороны Коби Брайанта

Похороны Коби Брайанта

Heavy.com

"Ванесса и все члены семьи хотели оплакать смерть близких людей в закрытой атмосфере. Церемония стала большим испытанием для всех присутствующих, поскольку этот мир покинули двое замечательных людей", – рассказал один из источников.

Новости
Легендарный баскетболист повторил трюк Коби Брайанта в матче НБА - видеофакт

Напомним, что открытая церемония прощания с легендарным баскетболистом "Лейкерс" и всеми погибшими в результате падения авиасудна пройдет 24 февраля на стадионе "Стейплс-центр".

Как сообщал OBOZREVATEL:

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Темы
НБА Гибель Коби Брайанта
Персона
Коби Брайант
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Реал Сосьедад
VS
Мирандес
Инд. тотал Реала Сосьедад больше 2.5
2.55 Сделать ставку
Милан
VS
Ювентус
Победа Ювентуса с форой (0)
1.54 Сделать ставку
Эпиналь
VS
Сент-Этьен
Победа Сент-Этьена с форой (-1)
1.67 Сделать ставку
Антверпен
VS
Генк
Тотал больше 2.5
1.77 Сделать ставку
Сивасспор
VS
Антальяспор
Тотал меньше 3
1.72 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Чикаго Блэкхокс
Тотал меньше 6,0 шайб
1.82 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Оттава Сенаторз
Победа Колорадо с форой в -1,5 шайбы
1.86 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Каролины с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Интер
VS
Наполи
Тотал меньше 2,5 гола
1.89 Сделать ставку
Лион
VS
Марсель
Тотал меньше 2,5 гола
2.0 Сделать ставку