В США состоялись тайные похороны Коби Брайанта

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна Мария, которые вместе с семью другими людьми погибли в результате крушения вертолета, были похоронены 7 февраля в Калифорнии.
Как сообщает агентство NewYorkPost, закрытая церемония прошла в мемориальном парке Pacific View в городе Корона-дель-Мар, штат Калифорния.
Похороны Коби Брайанта
Heavy.com
"Ванесса и все члены семьи хотели оплакать смерть близких людей в закрытой атмосфере. Церемония стала большим испытанием для всех присутствующих, поскольку этот мир покинули двое замечательных людей", – рассказал один из источников.
Напомним, что открытая церемония прощания с легендарным баскетболистом "Лейкерс" и всеми погибшими в результате падения авиасудна пройдет 24 февраля на стадионе "Стейплс-центр".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре, она же GiGi.
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение аппарата.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал видео останков вертолета.
Кроме того, NTSB раскрыл шокирующие подробности крушения.
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