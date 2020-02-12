В США состоялись тайные похороны Коби Брайанта

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна Мария, которые вместе с семью другими людьми погибли в результате крушения вертолета, были похоронены 7 февраля в Калифорнии.

Как сообщает агентство NewYorkPost, закрытая церемония прошла в мемориальном парке Pacific View в городе Корона-дель-Мар, штат Калифорния.

Похороны Коби Брайанта Heavy.com

"Ванесса и все члены семьи хотели оплакать смерть близких людей в закрытой атмосфере. Церемония стала большим испытанием для всех присутствующих, поскольку этот мир покинули двое замечательных людей", – рассказал один из источников.

Напомним, что открытая церемония прощания с легендарным баскетболистом "Лейкерс" и всеми погибшими в результате падения авиасудна пройдет 24 февраля на стадионе "Стейплс-центр".

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