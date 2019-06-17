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В соперниках – Россия: сборные Украины стартуют на КМ по баскетболу 3х3 – расписание матчей

1.1тЧитать материал на украинском

Мужская и женская национальные сборные Украины по баскетболу 3х3 стартуют на Кубке мира, который пройдет с 18 по 23 июня в Амстердаме.

В составе мужской команды во главе с Олегом Юшкиным выступать Антон Давидюк Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев. В Амстердаме наши ребята имеют 12-й рейтинг среди 20 команд.

Женская сборная под руководством Владимира Холопова будет выступать в составе Кристины Филевич, Ольги Мазниченко, Евгений Спитковской и Натальи Цюбик. У девушек седьмой рейтинг среди 20 сборных.

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сборные Украины по баскетболу 3х3

сборные Украины по баскетболу 3х3

FIBA

В четвертьфинал выходят две лучшие команды групп. Неудачники полуфиналов сыграют в матче за третье место.

Кубок мира по баскетболу 3х3

Расписание матчей сборных Украины

Мужчины
18 июня (вторник)
11:20. Пуэрто-Рико – Украина
14:50. Украина – Россия
20 июня (четверг)
11:50. Украина – Эстония
14:50. Монголия – Украина

Женщины
19 июня (среда)
13:55. Россия – Украина
15:15. Италия – Украина
21 июня (пятница)
10:55. Украина – Новая Зеландия
12:45. Украина – Индонезия

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые в истории будет принимать матчи квалификации на Евробаскет 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Место
НидерландыАмстердам
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
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