В соперниках – Россия: сборные Украины стартуют на КМ по баскетболу 3х3 – расписание матчей

Мужская и женская национальные сборные Украины по баскетболу 3х3 стартуют на Кубке мира, который пройдет с 18 по 23 июня в Амстердаме.

В составе мужской команды во главе с Олегом Юшкиным выступать Антон Давидюк Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев. В Амстердаме наши ребята имеют 12-й рейтинг среди 20 команд.

Женская сборная под руководством Владимира Холопова будет выступать в составе Кристины Филевич, Ольги Мазниченко, Евгений Спитковской и Натальи Цюбик. У девушек седьмой рейтинг среди 20 сборных.

сборные Украины по баскетболу 3х3 FIBA

В четвертьфинал выходят две лучшие команды групп. Неудачники полуфиналов сыграют в матче за третье место.

Кубок мира по баскетболу 3х3

Расписание матчей сборных Украины

Мужчины

18 июня (вторник)

11:20. Пуэрто-Рико – Украина

14:50. Украина – Россия

20 июня (четверг)

11:50. Украина – Эстония

14:50. Монголия – Украина

Женщины

19 июня (среда)

13:55. Россия – Украина

15:15. Италия – Украина

21 июня (пятница)

10:55. Украина – Новая Зеландия

12:45. Украина – Индонезия

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые в истории будет принимать матчи квалификации на Евробаскет 3х3.

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