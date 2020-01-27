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27 января • обновлено в 07:55
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В сети показали момент крушения вертолета Коби Брайанта. Видео

1.5т
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В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

Кадры были обнародованы в канале Police frequency в Telegram. По данным канала, видео сняли очевидцы на телефон. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

На кадрах заметно, как вертолет заносит, он кружит и падает, а затем взрывается. Ранее появилась информация о том, что он нарезал 10 кругов над городом Глендейл, после чего столкнулся со склоном горы в Калабасасе в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла 26 января. Вместе с Брайантом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре, она же GiGi. Вместе с отцом направлялись в его академию на баскетбольную тренировку.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Коби Брайант
Место
США
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