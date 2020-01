В мире запустили яркий флешмоб в честь Коби Брайанта

Уличные художники с разных уголков мира начали посвящать граффити легендарному баскетболисту "Лейкерс" Коби Брайанту и его дочери Джианне, разбившимся на вертолете.

Прошло не так много времени с момента трагической гибели спортсмена, а в Лос-Анджелесе, Атланте, Далласе и Маниле на Филиппинах появились красивые рисунки в честь Брайанта и Джианны Марии.

Граффити с изображением Коби Брайанта и его дочери Джианны Марии CNN.com

The veteran painter/graffiti artist @JulesMuck (muckrock on IG) created this stunning Kobe/GiGi piece on Sunday at Pickford Market in mid-city LA. Just wow.



(via muckrock and Pickford Market on IG) pic.twitter.com/LEabFE2ZJL — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) January 27, 2020

A mural is underway at the Historic Fourth Ward Skatepark in honor of NBA star, @kobebryant. The City of Atlanta joins the world in mourning the loss of Kobe Bryant, his daughter, and all the other passengers on board. Our thoughts and prayers are with their family and friends. pic.twitter.com/H4SPeHZkMk — City of Atlanta, GA (@CityofAtlanta) January 27, 2020

After the crash a Dallas artist starts a mural of Kobe Bryant and little GiGi at a local gym near S Lamar. pic.twitter.com/UjRLMH75Tj — Mike Forbes (@mikeforbeswfaa) January 27, 2020

The pain of Kobe’s death is without borders. This is the famed Tenement basketball court in Manila today, where work is still ongoing on a tribute mural. The hand-painted court is surrounded by candles and personal tributes. Amazing work by @IamMikeSwift and his team. pic.twitter.com/BE4ynZ4lju — Wayne Drehs (@espnWD) January 27, 2020

Fans in Los Angeles gather in front of a Kobe Bryant mural, putting post-it notes on the wall and flowers on the ground in memory of the Black Mamba. pic.twitter.com/Cg7CoFADsj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2020

Напомним, Коби Брайант является легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя 20 сезонов в составе одной команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант пять раз становился чемпионом НБА, он набрал 33643 очков, и занимает первую строчку в истории "Лейкерс" по результативности.

