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18 марта • обновлено в 09:53
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В ФБУ объяснили решение прекратить Суперлигу Пари-Матч из-за коронавируса

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Прославленный украинский баскетболист, олимпийский чемпион, член исполкома ФБУ Александр Волков считает, что других решений, кроме досрочного прекращения чемпионата в ФБУ и быть не могло.

"Федерация баскетбола Украины приняла абсолютно правильное решение по поводу досрочного завершения чемпионата. У любого человека, который понимает суть происходящего, уже не возникает иллюзий. Есть четкое понимание: эпидемия коронавируса – это угроза не только спорту, но и всему миру в целом", – цитирует слова Волкова официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Александр Волков

Александр Волков

ФБУ

Он отмечает, что, несмотря на большие ожидания от матчей плей-офф, мы должны осознать, что все заботы и увлечения, которыми мы жили до начала распространения коронавируса, теперь отходят на второй план.

"Сейчас мы все должны четко осознать угрозы распространения вируса и те последствия, которые могут возникнуть перед человечеством. Не заниматься неуместными шалостями, мол, ничего страшного не будет, не первый вирус переживаем. Нет, надо четко понимать, что такой угрозы перед нами, пожалуй, еще не было. И свое поведение в нынешней ситуации надо подчинять общественным задачей по борьбе с распространением эпидемии", – продолжил легендарный баскетболист.

Подытоживая сказанное, Волков отметил, что доволен решением ФБУ пойти на остановку сезона, потому что это позволяет сыграть на опережение проблемы.

"Возвращаясь к решению ФБУ, еще раз хотел бы подчеркнуть, что очень верно, что это было сделано, как говорится, на опережение проблемы. Сейчас некоторые не могут понять, как же будет с нашим баскетболом после такой длительной паузы, ведь межсезонье может затянуться на 5-6 месяцев? А я скажу, что не надо сейчас об этом думать! Поверьте, что мы победим вирус, вернемся к нормальной жизни и очень быстро все в баскетболе восстановим и сделаем еще лучше, чем было", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, департамент организации и проведения соревнований ФБУ утвердил результаты чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч, назвав победителя и призеров первенства.

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Темы
Коронавирус Суперлига
Тег
Федерация баскетбола Украины
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