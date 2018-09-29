''Уникальное событие для Украины'': Михайлюк об НБА, сборной и жизни в США

Последние месяцы стали знаковыми в карьере Святослава Михайлюка. 21-летний украинский форвард был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" под 47-м номером на драфте NBA-2018, великолепно проявил себя в Летней лиге NBA, попав во вторую символическую пятерку турнира, и практически в одиночку разделался с именитой сборной Испании, набрав 24 очка в матче квалификации ЧМ-2019.

Дебют Михайлюка в сборной состоялся в сентябре 2014-го в матче с Финляндией. Он стал самым молодым игроком, сыгравшим на чемпионате мира, побив рекорд Арвидаса Сабониса, — ему было 17 лет и 52 дня. За год до этого Святослав отлично проявил себя на Евробаскете (U-16) и привлек к себе внимание скаутов лучших клубов Европы.

В погоне за мечтой играть в NBA он отклонил предложения "Реала" и "Барселоны" и решил поступить в Университет Канзаса. Первые два сезона в NCAA ушли на адаптацию, зато на третий год Михайлюк стал лидером команды, установив рекорд по количеству забитых трехочковых среди игроков, когда-либо примерявших форму "Канзаса" (237). В наступающем сезоне форвард готов блеснуть в одной из самых титулованных команд Лиги.

Со Святославом Михайлюком "Известия" познакомил известный агент Борис Лещинский, который вместе со своим сыном Майклом представляет интересы таких игроков, как Лаури Маркканен, Алексей Лэнь и Мария Вадеева. Из-за переезда в новый город, участия в Летней лиге, а затем и в играх за сборную интервью с Михайлюком состоялось только на этой неделе.

В беседе с "Известиями" один из главных вундеркиндов мирового баскетбола рассказал о своих перспективах в "Лейкерс", ажиотаже в Лос-Анджелесе в связи с приездом Леброна Джеймса, переходе Демаркуса Казинса в "Голден Стэйт" и своем отношении к конфликту Евролиги и ФИБА.

— Поздравляем вас с большим шагом в карьере. Какие эмоции после подписания контракта с "Лейкерс"?

— Спасибо за поздравление. Первым ощущением было своеобразное облегчение, поскольку я понимал, что оправдал свои надежды, чаяния родных и близких, тех, кто помог мне на предыдущих этапах моего становления как баскетболиста. Ведь в это дело было вложено много труда, времени, усилий и моих, и моего окружения. А дальше пришло осознание того, что наконец-то моя мечта сбылась. При этом меня выбрала команда NBA с уникальной историей и достижениями. Внутри меня всё закипело. Я был невероятно рад. Хотя внешне это, наверное, было не особо заметно.

— Какую роль вы видите для себя в "Лейкерс"?

— Моя главная задача — органично вписаться в командную "химию" и в отведенное на площадке время максимально использовать не только собственные снайперские способности, но и другие игровые навыки на пользу команде. Также постараюсь стать очень хорошим партнером по команде.

— Новая форма "Лейкерс" пришлась вам по душе?

— Мне очень понравилась наша сезонная экипировка. И цветовая гамма, и модельная составляющая. Всё очень гармонично.

— Как вам тренерский штаб команды во главе с Люком Уолтоном?

— Наши тренеры — большие профессионалы своего дела. При этом все они очень положительные люди. С ними приятно не только работать, но и просто общаться.

— Общались с президентом "Лейкерс" по баскетбольным операциям Мэджиком Джонсоном или кем-то из семьи Басс (владельцы клуба. — "Известия")?

— Да, общался и с Мэджиком Джонсоном, и с Джени, и с Джесси Басс. С Мэджиком Джонсоном — неоднократно. Он внимательно следил за моим развитием в NСАА, и у нас сейчас сложились хорошие отношения.

Мэджик Джонсон, фото: Global Look Press/Ringo Chiu/ZUMAPRESS

— С кем из игроков команды сдружились? Общаетесь ли с Леброном?

— С Леброном, как и с другими игроками, общаюсь каждый день. У нас сейчас активная фаза подготовки к новому сезону, что само собой предполагает общение между игроками на площадке и вне ее. Со всеми партнерами сложились хорошие товарищеские отношения.

— Правда ли, что Лос-Анджелес сейчас сходит с ума по поводу перехода Джеймса?

— Ну конечно. Переезд Короля в Лос-Анджелес определенно приведет к большим изменениям как в перспективах "Лейкерс", так и как минимум в Западной конференции в целом. И все с нетерпением ждут этого.

— Вас уже узнают на улицах города?

— Баскетбол в городе высоко культивируется. Многие живут нашим видом спорта, любят и уважают свою команду, будь то "Лейкерс" или "Клипперс". Ко мне часто подходят местные жители, знакомятся, фотографируются и обязательно желают успеха.

— Как оцениваете шансы "Лейкерс" в этом сезоне?

— Я, как и все мои партнеры, нацелены выиграть как можно больше матчей. Мы намерены работать с максимальной самоотдачей на наилучший результат и с оптимизмом смотрим в будущее.

— Переход Демаркуса Казинса в "Голден Стэйт" сделал действующих чемпионов непобедимыми?

— Естественно, его приход очень усилит переднюю линию "Голден Стэйт" и придаст разнообразия и мощности в нападении и защите. А будут ли они непобедимы — покажет регулярный сезон.

Демаркус Казинс, фото: Global Look Press/Paul Kitagaki Jr/ZUMAPRESS

— Кого можно назвать основными претендентами на чемпионство в этом году?

— В начале сезона сложно сказать. Вот когда первенство войдет в активную фазу, тогда и определится круг претендентов на чемпионство.

— С кем из игроков NBA вы были знакомы до драфта?

— С Ивицой Зубацом из Хорватии. Мы с ним одногодки, неоднократно пересекались на площадке на чемпионатах Европы юношеских возрастов.

— Кроме вас на драфте из Университета Канзаса выбрали еще и Дeвонте Грэма. Общались с ним после этого?

— Да, конечно. Чаще всего в социальных сетях, иногда по телефону. Он мой лучший друг и отличный баскетболист.

— Иссуф Санон также представлял Украину на драфте. Как оцениваете его шансы в NBA?

— Драфт NBA-2018 стал в некоторой степени уникальным событием для украинского баскетбола, поскольку впервые в истории было задрафтовано два игрока из нашей страны. Об Иссуфе Саноне раньше слышал как о перспективном баскетболисте. Познакомился с ним во время Летней лиги NBA. Немного общались. Шансы заиграть в сильнейшей лиге планеты во многом зависят от его прогресса в нынешней команде — словенской "Олимпии". Я желаю ему реализовать этот шанс и свою мечту.

Иссуф Санон, фото: facebook.com/Petrol Olimpija Ljubljana

— Что такое NСАА? Сумасшествие, целый мир, одна большая семья?

— Всё вместе и плюс к этому стиль жизни на университетском этапе. Ко всему это еще и очень тяжелая, но при этом лучшая в мире подготовка к профессиональной карьере.

— Тяжело было пережить проигрыш в прошлом сезоне будущему чемпиону — Университету Виллановы?

— Прежде всего скажу, что мало кто в NСАА верил в наш выход в "Финал четырех". В любом случае это достаточно высокое достижение. Однако поражение от "Виллановы" было большим ударом и разочарованием как для команды, так и для болельщиков.

— Вы один из немногих, кто провел в NСАА все четыре года. Что дал вам Университет Канзаса в жизненном и в игровом плане?

— В обоих случаях прежде всего ментальную закалку, умение преодолевать все трудности, уверенность в себе, силу, умение побеждать и с честью принимать поражения.

— Как оцениваете состав Университета Канзаса на сезон-2018/19?

— Это будет совсем другая команда по стилю игры по сравнению с предыдущим сезоном. Она будет показательна прежде всего физической мощью. Много новых игроков. Будет очень интересно наблюдать за их игрой.

— Университет Дьюка собрал лучший состав в истории?

— Возможно. Дьюк всегда собирал классных баскетболистов, среди которых были и лучшие из лучших. Ответ на этот вопрос даст нынешний сезон в NСАА и его результаты.

— Леброн Джеймс давно говорил, что студентам надо платить. Согласны с ним?

— Я в свое время пришел в Университет Канзаса, чтобы играть в баскетбол и параллельно получить престижное образование и в конце концов достигнуть своей мечты — попасть в NBA. Вопрос денег никогда не интересовал меня в баскетболе. Для меня баскетбол — это всё.

— Ходили на матчи женской команды "Лос-Анджелес"? Знакомы с Марией Вадеевой?

— Мне удалось посетить один матч женской баскетбольной команды "Лос-Анджелес Спаркс" в Лас-Вегасе во время Летней лиги NBA. Знаю, что за эту команду играет Маша Вадеева. Видел ее, но лично не знаком.

— Артем Пустовой подписал контракт с "Барселоной". Сможет ли он там прижиться?

— Я уверен в этом. Он несколько лет выступает в Испании, добился большого прогресса в своем развитии как баскетболист и вышел на новый уровень. Желаю ему только успехов и множество побед — личных и командных.

— Следите за играми Евролиги?

— Разве что за общими тенденциями и результатами. Смотреть матчи удается очень редко — мешает разница во времени и рабочий график.

— Как относитесь к конфликту между Евролигой и ФИБА, который накладывает отпечаток на игры сборных?

— Знаю о таком конфликте, но не слежу за деталями его развития. Одно могу сказать: конфликт надо урегулировать, поскольку он однозначно вредит развитию европейского баскетбола в целом.

— Часто бываете дома?

— Последние четыре года удавалось раз в год летом на несколько недель приезжать в Украину. Правда, всегда это время совпадало с выступлениями в юношеских сборных разных возрастов, а в этом году — в национальной сборной Украины. Поэтому свободного времени хватало только увидеться с родными и друзьями, посетить родную школу, детские баскетбольные секции.

А также повидаться с моими детскими и юношескими тренерами Александром Молчановым и Максимом Михельсоном, которым я многим обязан в своем становлении как баскетболиста. За это я очень благодарен и собственнику клуба "Черкаськи Мавпы" Михаилу Бродскому.

— Смотрели чемпионат мира по футболу? За кого болели?

— Мимоходом смотрел некоторые матчи. Особенно с участием бразильской сборной.