Умер легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк

На 45-м году жизни умер знаменитый украинский баскетболист Григорий Хижняк. По неподтвержденным данным, которые приводит basket.com.ua, у бывшего спортсмена случился инфаркт.

Информация о том, где и когда состоится прощание с Григорием Хижняком, будет размещена позже.

Григорий Хижняк

Хижняк был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000-х годов. Выступая за каунасский "Жальгирис", стал чемпионом Литвы в сезоне 2000-2001 гг. Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы – в 1997 и 2003 году.

По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды "ДнепрАзот".

С сезона 2011/12 занимал пост директора по маркетингу киевского "Будивельника".

OBOZREVATEL приносит свои соболезнования родным и близким Григория Николаевича.