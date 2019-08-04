Умер двукратный чемпион Украины по баскетболу

В возрасте 72 лет ушел из жизни известный белорусский тренер Валентин Воронин, сообщает пресс-служба федерации баскетбола Украины.

Валентин Воронин ФБУ

Воронин продолжительное время работал в Украине, будучи ассистентом главного тренера в одесской БИПА-Мода и возглавляя МБК "Одесса", "Возко" (Вознесенск), "Львовскую Политехнику", "Химик" и "Политехнику-Галичину".

В 1999 и 2002 годах Воронин в качестве главного тренера становился чемпионом Украины с "БИПА-Модой" и МБК "Одесса".

В 1994 году под руководством Воронина молодежная сборная Беларуси (U-22) выиграла чемпионат Европы в дивизионе А.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля ушел из жизни серебряный призер чемпионата Европы-1994 в толкании ядра, участник трех Олимпийских игр (1996, 2000 и 2004), многолетний капитан сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк.

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