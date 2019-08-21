Украинский спортсмен-предатель потерял место в сборной России и пропустит чемпионат мира

Темнокожий украинский баскетболист Хоэль Боломбой, сбежавший в Россию и принявший гражданство РФ, не сможет сыграть на чемпионате мира.

Центровой родился в украинском Донецке, его мать Татьяна — русская, отец Жозеф — уроженец Республики Конго.

"Игрок сборной России и московского ЦСКА Хоэль Боломбой пропустит Кубок мира-2019. У 25-летнего баскетболиста выявлены проблемы со стопой, из-за которых он сейчас не может принимать участие в тренировках и играх", - говорится в заявлении Федерации баскетбола России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Боломбой стал участником драки в матче Венесуэла - Россия в рамках товарищеского турнира в Вероне.

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