Украинский баскетболист приступил к тренировкам с клубом НБА

Украинский защитник 19-летний Иссуф Санон, игравший в прошедшем сезоне за словенскую "Олимпию", ныне находится в тренировочном лагере клуба НБА"Вашингтон Уизардс".
Молодой баскетболист, которого американская команда прошлым летом выбрала во втором раунде драфта под 44-м номером, во время тренировок проводит кардио занятия и занимается в тренажерном зале, сообщает Thesportsdaily.com
Иссуф Санон
ФБУ
Напомним. что ныне в НБА выступает два баскетболиста из Украины. Святослав Михайлюк играет за "Детройт Пистонс", а Алексей Лэнь – за "Атланта Хокс".
Как сообщал OBOZREVATEL, звезда украинского баскетбола, игрок клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк прибыв в Украину посетил родные Черкассы.
Атакующий защитник побывал в школе "Черкаських Мавп", основанной Михаилом Бродским, где встретился с молодыми баскетболистами. Михайлюк прочел им мотивирующую лекцию, а также ответил на самые разные вопросы.
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