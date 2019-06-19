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Украинский баскетболист приступил к тренировкам с клубом НБА

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Украинский защитник 19-летний Иссуф Санон, игравший в прошедшем сезоне за словенскую "Олимпию", ныне находится в тренировочном лагере клуба НБА"Вашингтон Уизардс".

Молодой баскетболист, которого американская команда прошлым летом выбрала во втором раунде драфта под 44-м номером, во время тренировок проводит кардио занятия и занимается в тренажерном зале, сообщает Thesportsdaily.com

Иссуф Санон

Иссуф Санон

ФБУ

Новости
Сюрприз Лэня и дебют Михайлюка: как украинцы провели сезон в НБА

Напомним. что ныне в НБА выступает два баскетболиста из Украины. Святослав Михайлюк играет за "Детройт Пистонс", а Алексей Лэнь – за "Атланта Хокс".

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда украинского баскетбола, игрок клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк прибыв в Украину посетил родные Черкассы.

Атакующий защитник побывал в школе "Черкаських Мавп", основанной Михаилом Бродским, где встретился с молодыми баскетболистами. Михайлюк прочел им мотивирующую лекцию, а также ответил на самые разные вопросы.

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Тема
НБА
Персоны
Иссуф СанонСвятослав МихайлюкАлексей Лэнь
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