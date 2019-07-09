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Украинские баскетболисты вышли в полуфинал Универсиады

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Вторая мужская сборная Украины получила важнейшую победу в 1/4 финала Универсиады-2019. Украинцы со счетом 82:80 победили команду Канады и получили место в полуфинале.

Украина - Канада

Украина - Канада

fbu.ua

Подопечные Виталия Степановского в следующем раунде продолжат борьбу за титул в матче против команды Австралии, которая в своем четвертьфинале победила Аргентину со счетом 73:64. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

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Универсиада-2019. Мужчины. 1/4 финала

Канада - Украина 80:82

Украина: Павлов 31 + 7 подборов, Мироненко 11 Марченко 10 + 5 подборов, Зотов 10 + 3 подбора + 3 передачи, Петров 9 + 13 подборов + 3 передачи, Ткаченко 6, Кондраков 5, Сидоров 0 + 6 подборов + 2 передачи, Ковалев 0 + 2 подбора, Прокопенко 0, Горобченко 0

Как сообщал OBOZREVATEL, национальная сборная Украины по баскетболу получила нового тренера.

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Тема
Универсиада
Место
ИталияНеаполь
Тег
сборная Украины по баскетболу
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