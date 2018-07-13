Украинская "молодежка" на Евробаскете-2018: расписание матчей

Молодежная сборная Украины по баскетболу в субботу, 14 июля, начнет свой путь на чемпионате Европы в элитном дивизионе, который принимает Германия. Подопечные Вадима Пудзерея на групповом этапе сыграют с испанцами, хорватами и французами.

Матчи чемпионата Европы будут проходить на двух аренах – "Мессе Хемниц" (4000 мест) и "Рихард-Хартманн холл" (2900 мест). По регламенту соревнований в плей-офф выходят все четыре команды из группы. Победители 1/8 финала продолжат борьбу за трофей, а команды, которые проиграют – за сохранение прописки в элитном дивизионе А. Вылетают в Дивизион В три команды, занявшие на турнире последние 14, 15 и 16 места.

Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины.

14 июля (суббота)

14:30. Украина – Испания

15 июля (воскресенье)

16:45. Хорватия - Украина

16 июля (понедельник)

14:30. Украина – Франция

Увидеть матчи украинских ребят в Германии можно будет на официальном YouTube-канале ФИБА и сайте Федерации баскетбола Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Святослав Михайлюк подписал официальный контракт с клубом НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".