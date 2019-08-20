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Украинки с первого места вышли в плей-офф ЧЕ по баскетболу U-16

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Женская сборная Украины по баскетболу среди игроков не старше 16 лет одержала третью победу в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы (Дивизион В).

Разгромив команду Северной Македонии со счетом 80:37, наши девушки гарантировали себе первое место в группе D, которое вывело Украину в четвертьфинал турнира.

Украинки доминировали на площадке на протяжении всего матча, нанеся македонской сборной четвертое подряд поражение на турнире. Тренерский штаб украинской сборной равномерно распределил игровое время среди всех 12 игроков – каждая баскетболистка, которая была в заявке на матч сыграла более 10 минут. Самой результативной стала Александра Семенчук, которая набрала 16 очков, а ее рейтинг эффективности составил 19 баллов.

В первом раунде плей-офф сборная Украины сыграет против второй команды из группы С, которой стала сборная Норвегии. Матч 1/4 финала с участием сборной Украины состоится в четверг, 22 августа, в 16:00 по Киеву.

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Как сообщал OBOZREVATEL, национальная женская сборная Украины по баскетболу проиграла Великобритании (54:68) в третьем туре группового этапа на чемпионате Европы-2019 и не смогли пробиться в плей-офф.

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женская сборная Украины по баскетболу
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