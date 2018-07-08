Украинки добыли победу на Евробаскете U-20

Женская молодежная сборная Украины U-20 победила команду Греции во втором матче группового этапа чемпионата Европы в дивизионе В.

Это первая победа наших девушек на чемпионате Европы в румынской Орадя. Накануне украинки уступили в овертайме Литве. В понедельник, 9 июля, наша команда играет третий матч группового этапа - в 19:30 против хозяев.

Первый тур

Украина U-20 — Литва U-20 77:80 ОТ (20:15, 19:13, 12:18, 18:23, 8:11)

Украина: Цюбык (26), Митина (16), Бабич (13 + 6 подборов + 3 перехвата), Карп (11 + 14 подборов + 4 передачи + 4 потери), Фастова (4 + 5 передачи), Любинец (4 + 8 подборов), Лах (3), Гозалова, Дацко, Попова.

Второй тур

Греция U-20 — Украина U-20 54:71 (6:19, 18:20, 15:14, 15:18)

Украина: Цюбык (30 + 6 подборов + 5 передач), Карп (15 + 11 подборов + 6 передач), Любинец (8 + 5 подборов), Бабич (8 + 5 подборов), Митина (6 + 4 потери), Фастова (4), Боярчук, Гозалова, Лах, Дацко, Завертайло, Попова (0 + 6 потерь).

Напомним, что женская сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла квалификацию и пробилась в финальную часть турнира.