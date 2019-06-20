Украинка возглавила список лучших бомбардиров КМ по баскетболу 3х3

Лидер женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Ольга Мазниченко после первого соревновательного дня Кубка мира в Амстердаме возглавила список лучших бомбардиров турнира.

Два обидных поражения от России (12:13) и Италии (15:17) поставили команду Владимира Холопова на грань вылета c мундиаля уже после групповой стадии. При этом Мазниченко стала настоящим лидером коллектива, ведя за собой партнерш. За две встречи Ольга принесла "желто-синим" 17 очков и вместе с представительницей Испании Айтаной Куэвас возглавила рейтинг лучших снайперов соревнований.

Ольга Мазниченко (№10) FIBA

Отметим, что 21 июня наши девушки проведут решающие матчи первого раунда Кубка мира. В 10:55 украинки встретятся с Новой Зеландией, а в 12:45 – с командой Индонезии. В четвертьфинал выходят две лучшие команды группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины со скандалом проиграла России на Кубке мира по баскетболу 3х3.

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