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Украинка возглавила список лучших бомбардиров КМ по баскетболу 3х3

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Лидер женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Ольга Мазниченко после первого соревновательного дня Кубка мира в Амстердаме возглавила список лучших бомбардиров турнира.

Два обидных поражения от России (12:13) и Италии (15:17) поставили команду Владимира Холопова на грань вылета c мундиаля уже после групповой стадии. При этом Мазниченко стала настоящим лидером коллектива, ведя за собой партнерш. За две встречи Ольга принесла "желто-синим" 17 очков и вместе с представительницей Испании Айтаной Куэвас возглавила рейтинг лучших снайперов соревнований.

Украинка возглавила список лучших бомбардиров КМ по баскетболу 3х3
Новости
Украина на КМ по баскетболу 3х3: расписание и результаты
Ольга Мазниченко (№10)

Ольга Мазниченко (№10)

FIBA

Отметим, что 21 июня наши девушки проведут решающие матчи первого раунда Кубка мира. В 10:55 украинки встретятся с Новой Зеландией, а в 12:45 – с командой Индонезии. В четвертьфинал выходят две лучшие команды группы.

Украинка возглавила список лучших бомбардиров КМ по баскетболу 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины со скандалом проиграла России на Кубке мира по баскетболу 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Персона
Ольга Мазниченко
Место
НидерландыАмстердам
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