Украинец Санон отметился в матче Летней лиги НБА

Украинец Иссуф Санон, которого "Вашингтон" выбрал на драфте прошлого года, в Лас–Вегасе сыграл очередной матч Летней лиги НБА.

Его команда обыграла клуб "Атланта Хокс" –76:71.

Иссуф Санон

Иссуф Санон провел на площадке 15 минут и за это время набрал 4 очка, сделал 1 подбор и совершил 2 перехвата.

Отметим, что в сезоне 2018/19 украинский баскетболист выступал в составе словенской "Олимпии".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины Святослав Михайлюк помог своему клубу одержать четвертую подряд победу в рамках игр Летней лиги НБА.

На этот раз "Детройт" уверенно переиграл "Филадельфию" – 96:81.

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