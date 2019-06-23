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Украинец победил в конкурсе данков на чемпионате мира 3х3

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Украинский данкер Вадим Miller Поддубченко победил в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 в Асмтердами.

Вадим Miller Пиддубченко

Вадим Miller Пиддубченко

Наш спортсмен вырвал победу в дополнительной попытке у поляка Петра Грабовски после того, как оба профессионала набрали по 87 очков после трех попыток.

Это уже третья золотая награда украинца в конкурсе данков на чемпионатах мира по баскетболу 3х3. Ранее Дмитрий Кривенко побеждал 2016 и 2018 года.

Вадим Пиддубченко завоевал бронзовую награду 2017 года.

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Напомним, сборные Украины уже завершили выступления на чемпионате мира по баскетболу 3х3. Наша женская команда не смогла преодолеть групповой этап, а мужская команда вышла в плей-офф, где проиграла в четвертьфинале Латвии.

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Вадим Поддубченко
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