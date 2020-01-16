Украинец Михайлюк установил рекорд в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк провел свой лучший матч в карьере НБА и помог команде одержать выездную победу над "Бостоном" – 116:103.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 29 минут, сумев набрать рекордное для себя 21 очко (1/1 двухочковых, 5/8 трехочковых и 4/5 штрафных), 1 подбор, 5 передач при 1 персональном замечании.

Святослав Михайлюк против Джейлена Брауна

На его счету также невероятный бросок с сиреной со своей половины поля на последних секундах третьей четверти.

Эта победа позволила "Детройту" прервать серию из трех поражений подряд и стала для команды 15-й в сезоне при 27 поражениях.

“Бостон” – “Детройт” 103:116 (24:27, 35:30, 23:34, 21:25)

“Бостон”: Хэйворд (25 + 7 подборов), Браун (24 + 12 подборов), Уокер (19), Тайс (9 + 7 подборов + 6 передач), Смарт (3) – старт; Уонамейкер (9), Кантер (6), Грин (4), Лэнгфорд (2), Оджелей (2), Г. Уильямс (0), Пуарье (0).

“Детройт”: Думбуя (24), Роуз (22 + 6 передач), Драммонд (13 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь), Снелл (6), Браун (4) – старт; М-ф Моррис (23), Михайлюк (21), Вуд (2), Фрэйзер (1), Гэллоуэй (0), Макер (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк показал эффективный баскетбол в предыдущем матче "Детройта" против "Нового Орлеана".

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