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26 апреля • обновлено в 23:46
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Украинец Михайлюк рассказал о своей карьере в НБА

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Украинский атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк рассказал о своей карьере в НБА, а также вспомнил опыт выступления на мировом первенстве в Испании в 2014 году.

"Мне кажется, что опыт первого сезона мне сильно помог. Я выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". Просто учился у таких ребят как Леброн Джеймс и Рэджон Рондо. Получал много знаний каждый день. Потом меня обменяли. На второй год в лиге мне давали шансы и возможности. Я чувствую себя лучшим игроком, когда смог использовать все эти возможности. Сейчас все знают, что я достаточно хороший шутер. Но я считаю, что я солидный плеймейкер, умею создавать возможности для других и делаю других игроков лучше", – цитирует Михайлюка пресс-служба ФБУ.

По словам Свята было здорово стать частью Звездного уикенда НБА, встретить всех этих игроков, познакомиться с новыми людьми, установить контакты.

"Я думаю, что это отличный опыт. Было очень приятно сыграть против сборной США на чемпионате мира-2014. Там был не только мой партнер по "Пистонс" Деррик Роуз, но и Джеймс Харден, Стеф Карри, Клей Томпсон, Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг. Иногда смотрел на них и думал: "Вау, это безумие". Мне было всего 16 лет. Думал, что, возможно, вижу их в последний раз, но кто знает. Это был отличный опыт", – подытожил баскетболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сделали подборку лучших бросков Михайлюка в нынешнем сезоне НБА.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
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