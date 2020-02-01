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1 февраля • обновлено в 10:53
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Украинец Михайлюк провел великолепный матч в НБА

1.1т
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Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк провел результативный матч в рамках регулярного чемпионата НБА против "Торонто", в котором его команда уступила 92:105.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел на площадку с первых секунд и сыграл в общей сложности 26 минут.

За это время 22-летний баскетболист сборной Украины набрал 13 очков, забросив 4/6 трехочковых и 1/1 штрафного. Кроме того, Свят собрал 4 подбора (1 в нападении) и отдал 2 передачи.

Все действия Михайлюка в матче с "Торонтом":

"Детройт" – "Торонто" 92:105 (20:30, 27:30, 22:18, 23:27)

"Детройт": Роуз (21), Драммонд (20 + 20 подборов - 5 потерь), Михайлюк (13), Снелл (6), Мэйкер (1) - старт; Вуд (7), Моррис (9), Джексон (8), Гэллоуэй (3), Браун (4)

"Торонто": Сиакам (30 + 7 подборов), Ибака (21 - 5 потерь), ВанВлит (16 + 8 подборов + 9 передач), Лоури (7), Ануноби (6) - старт; Буше (8 + 7 подборов), Бриссетт (0), Джонсон (0), Маккоу (0), Дэвис (5), Пауэлл (12 + 7 подборов), Томас (0)

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Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Михайлюк обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

26 января в матче с "Бруклином" Михайлюк установил еще три карьерных рекорда в НБА: по количеству бросков с игры, сыгранным минутам и количеству подборов в защите в одном матче.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пистонс
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