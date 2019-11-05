Украинец Михайлюк провел рекордный в новом сезоне матч в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче своей команды в регулярном чемпионате НБА. На выезде "Пистонз" уступили "Вашингтону" – 99:115.

Святослав Михайлюк в матче "Вашингтон" - "Детройт"

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, сыграл рекордные для себя в этом сезоне 27 минут и 13 секунд. За это время он успел набрать 6 очков и сделать 3 ассиста. Украинец реализовал два из трех своих трехочковых, а вот две попытки забросить с ближней дистанции оказались неудачными.

Михайлюк завершил игру с положительным для себя показателем полезности +6.

"Детройт" с тремя победами в восьми матчах занимает 10 место в таблице Восточной конференции и свой следующий матч проведет в ночь на четверг, 7 ноября, против "Нью-Йорк Никс".

Вашингтон – Детройт 115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21)

Вашингтон: Бил (22 + 6 передач + 5 потерь), Брайант (14 + 7 подборов), Хачимура (12), Томас (9 + 6 передач), Бонга (5) – старт; Браун (14 + 10 подборов), Майлз (12), Вагнер (12), Бертанс (9), Смит (6), Робинсон (0), Скофилд (0).

Детройт: Кеннард (24 + 5 потерь), Драммонд (15 + 24 подбора), Браун (14 + 7 подборов + 7 передач), Снелл (11), М-ф Моррис (4) – старт; Вуд (15), Гэллоуэй (10), Михайлюк (6), Боун (0), Томас (0), Макер (0).

Новости Украинец Лэнь забил феноменальный трехочковый в матче НБА

Бруклин – Новый Орлеан 135:125 (33:27, 34:23, 37:48, 31:27)

Бруклин: Ирвинг (39 + 9 передач + 5 потерь), Леверт (23 + 7 подборов), Харрис (19), Аллен (18 + 10 подборов), Принс (12 + 11 подборов) – старт; Темпл (13), Динуидди (7), Джордан (4), Куруц (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (40), Болл (15), Холидэй (15 + 7 подборов), Харт (14 + 7 подборов), Окафор (4) – старт; Джексон (12 + 5 потерь), Редик (12), Мур (7), Уильямс (3), Хэйс (3), Александер-Уокер (0), Фэйворс (0).

Миннесота – Милуоки 106:134 (27:31, 30:33, 25:38, 24:32)

Миннесота: Уиггинс (25), Ковингтон (15), Тиг (10), Дженг (10), Грэм (3) – старт; Белл (12), Напьер (10), Калвер (8), Лэйман (5), Вонле (5), Окоги (3 + 7 подборов)

Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 15 подборов + 6 передач), Миддлтон (26), Бледсоу (22 + 9 подборов + 6 передач), Б. Лопес (9), Мэттьюз (8) – старт; Дивинченцо (17 + 7 подборов), Хилл (7), Ильясова (5), Корвер (3), Уилсон (2), Р. Лопес (1), Коннотон (0), Браун (0).

Мемфис – Хьюстон 100:107 (28:33, 32:29, 16:22, 24:23)

Мемфис:Морэнт (23 + 6 передач), Брукс (17 + 9 подборов), Валанчюнас (10 + 10 подборов), Краудер (8), Кларк (3 + 4 блок-шота) – старт; Кабокло (11), Джонс (10), Андерсон (10), Гудурич (4), Хилл (4).

Хьюстон: Харден (44 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Гордон (16), Хауз (15 + 9 подборов), Капела (10 + 13 подборов), Такер (0) – старт; Маклемор (12), Риверс (7), Сефолоша (3), Клемонс (0), Чендлер (0)

Финикс – Филадельфия 114:109 (29:31, 26:30, 26:21, 33:27)

Финикс: Букер (40), Рубио (21 + 7 подборов + 10 передач), Бэйнс (15 + 7 подборов + 6 передач), Убре (14), Шарич (5 + 5 потерь) – старт; Т. Джонсон (8), Бриджес (6), Камински (3), К. Джонсон (2), Картер (0).

Филадельфия: Хорфорд (32), Харрис (24 + 10 подборов), Коркмаз (20), Ричардсон (8), Симмонс (6 + 6 передач + 7 перехватов) – старт; Скотт (7), О’Куинн (5), Эннис (3), Нето (2), Тайбулл (2).

Голден Стэйт – Портленд 127:118 (34:32, 26:31, 27:20, 40:35)

Голден Стэйт: Паскалл (34 + 13 подборов), Боумэн (19 + 8 передач), Пул (16), Коули-Стайн (10), Робинсон (5) – старт; Ли (18), Беркс (13), Спеллмен (7), Крисс (5).

Портленд: Лиллард (39), Уайтсайд (22 + 11 подборов), Макколлум (14 + 6 передач), Худ (4), Толливер (3) – старт; Саймонс (14), Хезоня (11), Бэйзмор (7), Лабиссьер (4), Трент (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Михайлюк также провел хороший матч в НБА и помог победить "Детройту".

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