Украинец Михайлюк провел очередной матч за "Лейкерс"

Защитник сборной Украины и клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк провел очередной предсезонный матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра против земляков из "Клипперс" прошла в ночь на 7 октября.

В битве, которые "озерные" проиграли 87:103, воспитанник школы "Черкаських Мавп" за 10 минут, проведенных на площадке набрал 2 очка, а также сделал одну передачу, собрал два подбора в защите и один раз потерял мяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Свят дал откровенное интервью о Национальной баскетбольной Ассоциации,сборной и жизни в США.