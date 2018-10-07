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Украинец Михайлюк провел очередной матч за "Лейкерс"

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Защитник сборной Украины и клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк провел очередной предсезонный матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра против земляков из "Клипперс" прошла в ночь на 7 октября.

В битве, которые "озерные" проиграли 87:103, воспитанник школы "Черкаських Мавп" за 10 минут, проведенных на площадке набрал 2 очка, а также сделал одну передачу, собрал два подбора в защите и один раз потерял мяч.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Свят дал откровенное интервью о Национальной баскетбольной Ассоциации,сборной и жизни в США.

Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Объект
Лос-Анджелес Лейкерс
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