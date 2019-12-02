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2 декабря • обновлено в 10:47
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Украинец Михайлюк побил рекорд в НБА

1.1т
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Украинский баскетболист Святослав Михайлюк установил личный рекорд по набранным очкам за матч в НБА. В игре регулярного чемпионата "Детройт" украинца дома разгромил "Сан-Антонио" – 132:98.

Святослав Михайлюк (справа) в матче с "Сан-Антонио"

Святослав Михайлюк (справа) в матче с "Сан-Антонио"

Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на паркете 23 минуты. За это время украинец набрал 13 очков. Это самый результативный матч Святослава за время выступлений в сильнейшей лиге мира.

Предыдущий рекорд результативности в сезоне Михайлюк установил за неделю до этого, набрав 12 очков в победном матче "Детройта" против "Орландо Мэджик" (103:88).

Святослав Михайлюк в матче с "Сан-Антонио"

Святослав Михайлюк в матче с "Сан-Антонио"

У "Детройта" уже семь побед в нынешнем регулярном чемпионате, сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Детройт – Сан-Антонио 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27)

Детройт: Кеннард (20), Браун (13 + 7 подборов), Гриффин (10 + 6 передач), Драммонд (9 + 16 подборов), Снелл (5) – старт; Вуд (28 + 10 подборов), Михайлюк (13), Роуз (10 + 10 передач), М-ф Моррис (10), Гэллоуэй (8), Думбуя (4), Макер (2), Фрэйзер (0).

Сан-Антонио: Дерозан (20), Гэй (12), Пелтль (8), Уайт (7), Форбс (5) – старт; Уокер (13), Юбэнкс (9 + 8 подборов), Белинелли (6), Мюррей (5 + 6 передач), Лайлс (5), Миллс (4), Кэрролл (4).

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Бруклин – Майами 106:109 (30:32, 35:26, 16:25, 25:26)

Бруклин: Динуидди (29), Харрис (25), Принс (9 + 7 подборов), Темпл (7), Аллен (4 + 12 подборов) – старт; Джордан (15 + 8 подборов), Нваба (10), Пинсон (5), Шамперт (2), Муса (0).

Майами: Батлер (20 + 7 подборов), Адебайо (17 + 16 подборов), Нанн (11), Робинсон (10 + 10 подборов), Ленард (9) – старт; Драгич (24 + 6 передач), Уинслоу (10), Хирро (4), Силва (4), Джонс (0), Олиник (0).

Нью-Йорк – Бостон 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32)

Нью-Йорк: Рэндл (26), Барретт (16 + 7 подборов), Нокс (11), Гибсон (4), Ниликина (3) – старт; Смит (17 + 7 передач), Дотсон (10), Портис (9), Робинсон (6), Эллингтон (2).

Бостон: Тейтум (30 + 7 передач), Браун (28), Уокер (16 + 10 передач), Тайс (2), Смарт (0) – старт; Уонамейкер (11), Кантер (11 + 11 подборов), Оджелей (5), Г. Уильямс (4), Грин (3), Р. Уильямс (3), Эдвардс (0).

Миннесота – Мемфис 107:115 (21:25, 26:23, 32:38, 28:29)

Миннесота: Таунс (21 + 12 подборов), Уиггинс (18 + 7 передач), Калвер (14 + 7 подборов), Ковингтон (13), Грэм (6) – старт; Тиг (13 + 6 передач), Бэйтс-Диоп (10), Окоги (5), Напьер (4), Дженг (3).

Мемфис: Брукс (26), Джонс (12 + 7 передач), Краудер (12 + 10 подборов), Джарен Джексон (12), Кларк (0) – старт; Аллен (13), Кабокло (12 + 13 подборов), Хилл (11), Мелтон (9 + 7 подборов + 8 передач), Гудурич (8).

Лейкерс – Даллас 100:114 (30:25, 32:34, 17:35, 21:20)

Лейкерс: Дэвис (27 + 10 подборов), Джеймс (25 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Грин (8), Колдуэлл-Поуп (7), Макги (4 + 10 подборов) – старт; Карузо (10), Дэниелс (5), Рондо (4 + 7 передач), Кузма (4), Ховард (4), Кук (2), Дадли (0).

Даллас Дончич (27 + 9 подборов + 10 передач + 7 потерь), Порзингис (15), Пауэлл (15 + 9 подборов), Хардуэй (8), Финни-Смит (6) – старт; Райт (17 + 9 передач), Джексон (15), Клебер (6 + 9 подборов), Сет Карри (3), Марьянович (2), Брансон (0).

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 104:107 (29:33, 26:23, 22:26, 27:25)

Новый Орлеан: Холидэй (26), Ингрэм (20 + 7 подборов), Болл (14 + 7 передач), Редик (13), Окафор (4) – старт; Харт (11 + 11 подборов), Хэйс (9 + 7 подборов), Мелли (6), Мур (1).

Оклахома-Сити: Галлинари (23 + 11 подборов), Гилджес-Александер (17 + 9 подборов), Адамс (17 + 10 подборов), Пол (16 + 8 передач), Фергюсон (3) – старт; Шредер (17), Ноэл (8), Надер (4), Бертон (2), Бэйзли (0).

Орландо – Голден Стэйт 100:96 (26:22, 25:29, 21:20, 28:25)

Торонто – Юта 130:110 (37:20, 40:17, 30:49, 23:24)

Клипперс – Вашингтон 150:125 (39:35, 43:22, 34:41, 34:27)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер баскетболист, сотворивший революцию в НБА.

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Автор
Денис Карпов
Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
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УКРАИНЕЦ МОЩНО ПОБИЛ личный РЕКОРД В НБА
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