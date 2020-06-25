Украинец Лэнь заболел коронавирусом
Алексей Лэнь сдал положительный тест на коронавирус
Украинский баскетболист "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь сдал положительный тест на коронавирус.
"Я хотел бы поблагодарить "Сакраменто Кингз" за их заботу и НБА за то, что медицинские протоколы организации помогли на раннем этапе выявить у меня коронавирус. Я немедленно отправился в изоляцию и с нетерпением жду, когда смогу снова присоединиться к партнерам по команде", – цитирует слова Лэня издание ESPN.
Кроме украинского баскетболиста COVID-19 в "Сакраменто" был выявлен еще у двух игроков – Джабари Паркера и Бадди Хилда. "Кингз" являются одной из 22 команд, которые примут участие в расширенном плей-офф НБА. Рестарт сильнейшей баскетбольной лиги мира намечен на 30 июля в Орландо, штат Флорида.
Отметим, что на счету Лэня девять матчей за "Сакраменто", в которых он в среднем набирал 6,6 очков.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский баскетболист прокомментировал свое участие в драках во время поединков НБА.