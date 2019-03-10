Украинец Лэнь выдал блестящий матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты Хокс" Алексей Лэнь отлично сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклин Нетс", в котором его клуб уступил 112:114.

Лэнь вышел в стартовом составе и провел на площадке 29 минут. За это время украинец сумел набрать 15 очков, реализовав 6 из 7 двухочковых и 1 из 7 трехочковых.

Кроме того, центровой сборной Украины сделал 4 подбора (из них 2 в нападении) и поставил 1 блок-шот. В пассиве нашего соотечественника 1 потеря и 5 фолов.

Атланта – Бруклин 112:114 (23:26, 24:30, 30:27, 35:31)

А: Коллинс (33 + 20 подборов), Янг (23 + 10 подборов + 11 передач), Лэнь (15), Принс (13), Хертер (4) - старт; Джонсон (0), Бембри (6), Картер (10), Зеллер (0), Адамс (3), Андерсон (0), Бэйзмор (5)

Б: Аллен (20 + 12 подборов), Расселл (18), Куруч (16), Харрис (11), Крэбб (10) - старт; Дэвис (1 + 8 подборов), Кэрролл (13), Динуидди (23 + 7 передач), Леверт (2)

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта Лэнь провел феноменальный матч регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз" и внес решающий вклад в победу своей команды 123:118, установив личный рекорд результативности.

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