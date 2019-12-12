Украинец Лэнь провел великолепный матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь провел один из самых результативных матчей в нынешнем регулярном чемпионате НБА. В выездном поединке с "Чикаго" Алекс набрал 17 очков.

Тем не менее, его команда все равно проиграла – 102:136.

Алексей Лэнь в матче "Чикаго" – "Атланта"

Украинец не вышел в старте, но стал лучшим в своей команде по набранным очкам. Лэнь провел на площадке 20 минут и за это время набрал 6/8 двухочковых, 1/1 трехочковых и 2/4 штрафных. Также на его счету 5 подборов, 3 передачи при 2 фолах.

"Атланта" находится на 13-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Чикаго – Атланта 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)

Чикаго: Лавин (35), Маркканен (22), Картер (11 + 10 подборов), Данн (9), Саторански (7) – старт; Уайт (19), Янг (15 + 9 подборов + 6 передач), Валентайн (10), Харрисон (4), Гэффорд (4), Арчидиаконо (0), Корнет (0).

Атланта: Янг (15 + 13 передач + 7 потерь), Паркер (11 + 7 подборов), Джонс (10), Хертер (9), Хантер (6) – старт; Лэнь (17), Реддиш (16), Крэбб (6), Фернанду (5), Картер (4), Парсонс (3), Бембри (0), Тернер (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Алексей Лэнь провел драматичный матч в НБА – его команда во втором овертайме уступила "Майами".

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