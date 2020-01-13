Украинец Лэнь провел результативный матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь провел результативный матч регулярного чемпионата НБА против "Бруклина", в котором набрал 10 очков.

Украинец вышел на площадку со скамейки запасных и провел в игре 16 минут, записав на свой счет также 4 подбора и одну передачу. "Атланта" провалила первую четверть игры, после чего "Бруклин" не растерял свое преимущество и уверенно довел матч до победы.

"Бруклин" – "Атланта"

Команда Лэня продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Видео всех действий Лэня в матче с "Бруклином":

Бруклин – Атланта 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)

Бруклин: Ирвинг (21), Принс (14), Харрис (11 + 7 подборов), Аллен (10 + 12 подборов), Динуидди (7 + 8 передач) – старт; Леверт (13), Джордан (13 + 8 подборов), Темпл (8), Муса (4), Чендлер (3), Куруц (3), Андерсон (1), Луваву-Кабарро (0).

Атланта: Реддиш (20 + 5 перехватов), Гудвин (8), Хертер (8), Коллинз (8), Хантер (2) – старт; Бембри (12), Лэнь (10), Картер (8), Браун (6), Джонс (4), Крэбб (0), Уотсон (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Святослав Михайлюк установил рекорд в НБА.

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