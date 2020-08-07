Украинец Лэнь провел результативный матч в НБА и помог команде победить

Алексей Лэнь провел результативный матч в НБА и помог "Сакраменто" победить.

Результативная игра украинского баскетболиста "Сакраменто" Алексея Лэня помогла его команде одолеть "Новый Орлеан" со счетом 140:125.

Наш соотечественник появился на площадке со скамейки запасных и отыграл 14,5 минут, набрав 8 очков (2/2 двухочковых, 4/6 штрафных), 6 подборов, 1 перехват при 2 персональных замечаниях и 3 потерях.

Эта победа стала первой в четвертом матче для "Сакраменто" после возобновления НБА и 29-й в сезоне.

"Сакраменто" – "Новый Орлеан" 140:125 (49:39, 28:31, 40:33, 23:22)

"Сакраменто": Богданович (35), Фокс (30 + 10 передач), Барнс (22), Бьелица (11), Холмс (8) – старт; Джозеф (10), Бэйзмор (8), Лэнь (8), Феррелл (3), Хилд (3), Джеффрис (2), Брюэр (0), Джайлз (0).

"Новый Орлеан": Ингрэм (24), Уильямсон (24), Холидэй (17), Болл (9 + 11 передач), Фэйворс (6) – старт; Редик (18), Харт (11), Джексон (8), Мелли (4), Хэйс (4), Александер-Уокер (0), Уильямс (0).

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