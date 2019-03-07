Украинец Лэнь провел классный матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты Хокс" Алексей Лэнь отлично сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио", в котором его клуб уступил 104:111.

Лэнь провел на площадке 28 минут и за это время сумел набрать 11 очков, реализовав 2 из 3 двухочковых, 2 из 5 трехочковых и 1 из 2 штрафных бросков.

Кроме того, центровой сборной Украины сделал 7 подборов (из них 2 в нападении), отдал 1 передачу и совершил 1 перехват. В пассиве нашего соотечественника 1 потеря и 2 фола.

Атланта – Сан-Антонио 104:111 (23:27, 33:26, 21:27, 27:31)

А: Янг (22), Коллинс (18 + 10 подборов), Лэнь (11), Принс (9), Хертер (7) - старт; Пойтресс (4), Джонсон (0), Бембри (8), Картер (10), Адамс (3), Бэйзмор (12 + 7 подборов)

СА: Олдридж (32 + 9 подборов), Уайт (18 + 9 передач + 6 блок-шотов), ДеРозан (14 + 7 передач), Гэй (12 + 11 подборов), Форбс (6) - старт; Юбенкс (0), Бертанс (12), Миллс (12), Белинелли (5)

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта Лэнь провел феноменальный матч регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз" и внес решающий вклад в победу своей команды 123:118, установив личный рекорд результативности.

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