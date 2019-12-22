Украинец Лэнь провел феерический матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь (на фото в красном) оформил дабл-дабл в регулярном чемпионате НБА. В выездном поединке с "Бруклином" Алекс набрал 23 очка и сделал 14 подборов.

Центровой сборной Украины вышел со скамейки запасных и отыграл 26 минут, за которые попал 7/12 двухочковых и 3/4 трехочковых. Также наш соотечественник сделал 2 блок-шота и 5 раз нарушил правила.

"Бруклин" – "Атланта" 122:112 (34:34, 26:39, 25:25, 37:14)

"Бруклин": Динуидди (39), Темпл (25), Харрис (18), Принс (12 + 10 подборов), Аллен (6 + 8 подборов) - старт; Куруц (6), Чендлер (4), Джордан (12 + 20 подборов), Луваву-Кабарро (0)

"Атланта": Янг (47 + 8 подборов - 5 потерь), Хантер (14), Хертер (9), Реддиш (4), Фернанду (1) - старт; Паркер (5), Лэнь (23 + 14 подборов), Картер (0), Крэбб (0), Бембри (9)

Свой поединок в Национальной баскетбольной ассоциации провел и защитник сборной Украины Святослав Михайлюк.

Святослав Михайлюк (в белом)

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, не смог помочь своему "Детройту" добыть победу над "Чикаго" - 107:119.

22-летний черкасщанин, выйдя в стартовом составе отыграл 14 минут, набрал 4 очка (забив 1/2 трехочковых, 0/5 двухочковых и 2/2 штрафных), сделал 2 подбора, отдал 2 передачи и выполнил 2 перехвата.

"Детройт" – "Чикаго" 107:119 (28:25, 31:28, 30:40, 18:26)

"Детройт": Моррис (23), Драммонд (19 + 14 подборов + 5 перехватов - 5 потерь), Кеннард (16 - 5 потерь), Снелл (11), Браун (4) - старт; Мэйкер (7), Фрэйзер (13 + 9 передач), Гэллоуэй (10), Михайлюк (4)

"Чикаго": ЛаВин (33 - 5 потерь), Саторански (16 + 8 подборов), Маркканен (15 + 7 подборов), Картер (12 + 12 подборов), Данн (9 + 4 перехватов) - старт; Янг (8), Гэффорд (4), Уайт (19), Арчидьяконо (3), Валентайн (0)

Новости Украинец Михайлюк вышел в старте и показал результативность в НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Михайлюк не сумел помочь своей команде одержать домашнюю победу над действующим чемпионом НБА "Торонто" – 99:112.

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