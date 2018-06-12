Украина при скандальном судействе проиграла в 1/4 финала КМ по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила Словении в четвертьфинале мужского Кубка мира, который принимает столица Филиппин Манила. "Желто-синие", в составе которых честь Украины на первенстве планеты защищали Александр Кольченко, Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев и Дмитрий Липовцев, при скандальном судействе проиграли - 15:21.
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
Подопечные Олега Юшкина активно начали поединок, предложив сопернику интенсивный баскетбол. На первых минутах команды обменялись точными дальними попытками, не отпуская друг друга в отрыв.
К середине периода словенцам удался невероятный точный бросок из-за дуги на последней секунде владения мячом, что дало балканцам четырехочковое преимущество в счете. Украинцы тут же ответили забитыми мячами от Кольченко и Тимофеенко, после чего на площадке начались настоящие качели.
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
За четыре минуты до конца основного времени в пассиве украинцев был перебор фолов. При этом нашим удалось сравнять счет, сделав его 12:12. В эти секунды на площадке началась настоящая заруба. Причем словенцы принялись откровенно провоцировать украинцев.
За полторы минуты до финальной сирены "желто-синие" были наказаны неспортивным фолом, хотя баскетболист сборной Словении сам нашел контакт с Александром Кольченко.
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
FIBA
На последней минуте игры судьи вновь по непонятным причинам отдали балканской сборной право исполнить штрафные броски, благодаря которым наши соперники поставили точку в поединке.
Таким образом, украинцы завершили свои выступления на мировом первенстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина попала в топ рейтинга по баскетболу 3х3.
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