Украина при скандальном судействе проиграла в 1/4 финала КМ по баскетболу 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила Словении в четвертьфинале мужского Кубка мира, который принимает столица Филиппин Манила. "Желто-синие", в составе которых честь Украины на первенстве планеты защищали Александр Кольченко, Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев и Дмитрий Липовцев, при скандальном судействе проиграли - 15:21.

Новости Сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют на юношеской Олимпиаде

FIBA

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FIBA

Подопечные Олега Юшкина активно начали поединок, предложив сопернику интенсивный баскетбол. На первых минутах команды обменялись точными дальними попытками, не отпуская друг друга в отрыв.

К середине периода словенцам удался невероятный точный бросок из-за дуги на последней секунде владения мячом, что дало балканцам четырехочковое преимущество в счете. Украинцы тут же ответили забитыми мячами от Кольченко и Тимофеенко, после чего на площадке начались настоящие качели.

FIBA

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FIBA

FIBA

FIBA

За четыре минуты до конца основного времени в пассиве украинцев был перебор фолов. При этом нашим удалось сравнять счет, сделав его 12:12. В эти секунды на площадке началась настоящая заруба. Причем словенцы принялись откровенно провоцировать украинцев.

За полторы минуты до финальной сирены "желто-синие" были наказаны неспортивным фолом, хотя баскетболист сборной Словении сам нашел контакт с Александром Кольченко.

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FIBA

FIBA

На последней минуте игры судьи вновь по непонятным причинам отдали балканской сборной право исполнить штрафные броски, благодаря которым наши соперники поставили точку в поединке.

Таким образом, украинцы завершили свои выступления на мировом первенстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина попала в топ рейтинга по баскетболу 3х3.