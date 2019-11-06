Украина назвала состав на старт отбора женского Евробаскета-2021

Новый наставник женской сборной Украины по баскетболу Срджан Радулович вызвал 20 игроков для подготовки к играм против Бельгии (14 ноября) и Португалии (17 ноября) в отборе Евробаскета-2021.

Лидер сборной Украины Алина Ягупова ФБУ

Защитники: Алина Ягупова ("Фенербахче", Турция), Елена Самбурская (без клуба), Вита Горобец ("Печ", Венгрия), Елизавета Митина ("Интерхим"), Юлия Мусиенко ("Интерхим"), Наталья Цюбык ("Динамо" Киев), Владислава Волошина ("Киев-Баскет"), Виктория Кондусь ("Киев-Баскет"), Оксана Фастова ("Динамо" Киев), Ольга Краевская ("Киев-Баскет"), Ольга Сивакова ("Динамо" Киев);

Форварды: Людмила Науменко (без клуба), Ольга Яцковец ("Ружомберок", Словакия), Елена Бойко ("Интерхим"), Кристина Филевич ("Киев-Баскет"), Дарья Завидная ("Киев-Баскет");

Центровые: Вероника Любинец ("Киев-Баскет"), Татьяна Гаврильчик ("Ровно"), Мириам Уро-Ниле ("Со-Баскет", Франция), Оксана Пьянтак ("Динамо" Киев).

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В составе сборной не оказалось целой группы опытных игроков, которые создавали костяк команды в последние годы – Анна Ольховик, Таисия Удоденко, Арина Белоцерковская, Олеся Малашенко и другие вызовов не получили.

Как сообщает пресс-служба ФБУ, сборная уже начала подготовку к матчам на базі МТА в Пуще-Водице. Первый матч в отборе Евробаскета-2021 Украина сыграет против Бельгии в Шарлеруа 14 ноября, а Португалию примет тремя днями позже в Харькове.

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