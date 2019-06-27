Украина на женском Евробаскете-2019: положение команд после 1-го тура

Женская сборная Украины по баскетболу после 1-го тура на чемпионате Европы-2019 занимает четвертое место в группе А.

Украинки на старте Евробаскета, который с 27 июня по 7 июля проходит в Латвии и Сербии, со счетом 77:95 проиграли действующим чемпионкам континента - испанкам.

Во второй игре квартета, Великобритания сенсационно переиграла хозяек паркета - сборную Латвии. Встреча в Риге завершилась со счетом 74:60.

Именно с Латвией "сине-желтые" сразятся во 2-м туре. Начало матча 28 июня в 18:30.

Напомним, что команда Горана Бошковича в квалификации Евробаскета-2019 стала второй в группе "F" по итогам отборочного турнира, выиграв 4 из 6 матчей, и попала в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

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