Украина обыграла Австрию и досрочно вышла на Евробаскет-2022

Сборная Украины по баскетболу досрочно вышла на мужской чемпионат Европы, который в будущем году пройдет в Грузии, Германии, Италии и Чехии.

Этого права команда Айнарса Багатскиса добилась, обыграв в тяжелейшем матче австрийцев в так называемом пузыре в Словении – 70:67.

"Желто-синие" не очень уверенно начали поединок, не попадая с хороших позиций. Однако, ближе к середине первой четверти украинцы нащупали свою игру, при этому достаточно уверенно действуя в обороне. На исходе третьей минуты Александр Липовый реализовал дальний бросок и вывел команду вперед – 8:5.

Александр Мишула и Виталий Зотов до конца периода отметились аналогичными действиями, но соперник сумели не отпустить украинцев в отрыв – 16:14.

Вторая четверть началась с рывка 5:0 за каких-то 50 секунд, вынудив тренера оппонента брать тайм-аут. Прекрасно в обороне действовал Владимир Герун. Австрийцам за счет активной игры под своим щитом удавалось создавать проблемы нашим ребятам.

В середине 10-минутки украинцы пропустили рывок соперника 0:10, что привело к тому, что австрийцы завершили первую половину в свою пользу – 29:30.

В перерыве Айнарс Багатскис нашел нужные слова для своих подопечных. Украинцы резво начали вторую половину с впечатляющих 10:2. Этот момент позволил "желто-синим" более уверенно себя почувствовать на паркете, но соперник продолжал "кусаться", раз за разом реализуя попытки из-под щита.

В концовке встречи команды обменялись точными дальними попытками – 50:45.

В решающей 10-минутке австрийцам уже на второй минуте удалось сравнять счет, а украинцы заработали к этому времени пять фолов. "Желто-синие" сумели уйти в отрыв на пять пунктов, но австрийцы тут же подтянулись – 59:58.

В итоге все решилось на последних нервных секундах, которые наша команда завершила в свою пользу.

Украина – Австрия – 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)

Украина: Лукашов (14 + 5 подборов), Шундель (3 – 4 потери), Липовый (8 + 5 передач), Петров (4 + 10 подборов + 4 передачи), Герун (8 + 8 подборов) — старт; Вячеслав Бобров (4 потери), Павлов (6), Кравцов (2 +5 подборов), Санон (2), Мишула (20), Зотов (3)

Австрия: Вуйошевич (15 + 4 передачи + 3 перехвата), Мурати (3), Гюттль (16), Огунсипе (7), Махалбашич (11 + 7 подборов + 9 передач + 5 перехватов – 4 потери) — старт; Шрайнер (4), Ламешич (4), Фридрих (3), Эрсек (4), Дувьер

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Венгрии вынуждена была покинуть "бабл" в Словении из-за вспышки коронавируса в команде.